धूम मचाने आ रहा 6500mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, दिखने में भी धांसू; देखें पहली झलक

Tecno POP X 5G फोन भारत में 20 अप्रैल को लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने फोन की माइक्रोसाइट अमेजन पर लाइव कर दी है। फोन मजबूत और टिकाऊ डिजाइन के साथ आएगा। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Tecno POP X 5G india launch set for 20 April: टेक्नो भारत में तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे है। अब कंपनी अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। टेक्नो के अपकमिंग फोन का नाम Tecno POP X 5G है। कंपनी ने फोन की माइक्रोसाइट को लाइव कर दिया है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का भी खुलासा कर दिया है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स को भी टीज कर दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इस दिन लॉन्च होगा Tecno POP X 5G दरअसल, फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइल हो गई है,जहां कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट और खास फीचर्स को टीज किया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन भारत में 20 अप्रैल को दोपहर 12PM लॉन्च होगा। माइक्रोसाइट से यह भी कंफर्म हो गया है कि फोन लॉन्च होने के बाद अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

अपकमिंग Tecno POP X 5G की खासियत अमेजन माइक्रोसाइट पर कंपनी ने फोन के डिजाइन के साथ इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। तस्वीरों में फोन को ग्रीन और ब्लू कलर में आने के लिए टीज किया गया है। फोन में एक होरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसके अंदर कैमरे लगे होंगे। फिलहाल कैमरे स्पेक्स सामने नहीं आए हैं।

कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन की बॉडी एयरोस्पेस ग्रेड 6-सीरीज से बनी होगी और इसमें एल्युमिनियम कैमरा डेको होगा। फोन मजबूत और टिकाई बॉडी के साथ आएगा और इसे मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। दावा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर फोन टूटेगा नहीं और झटका झेल लेगा। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 Pro रेटिंग के साथ आएगा।

कंपनी ने अपमकिंग फोन की बैटरी का भी खुलासा कर दिया है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh बैटरी मिलेगी। कंपनी ने यह भी टीज किया है कि फोन में तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगा, हालांकि चिपसेट की डिटेल फिलहाल सामने नहीं आई है। फोन में 18GB तक एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिलेगा। फोन में कॉलिंग के दौरान क्लियर ऑडियो क्वालिटी मिलेगा, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें AI नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलेगा।

कंपनी भारत में इसका 4G मॉडल पहले ही लॉन्च कर चुकी है, देखें कीमत और खासियत फोन में 6.75-इंच एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है जो 120 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होती है। फोन में नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन फीचर भी है, जिससे यूजर अपने आस-पास (1.5KM रेंज) के दूसरे यूजर से बिना सेलुलर नेटवर्क के ही कॉल पर बात कर सकता है। इसकी मजबूती को लेकर कंपनी का दावा है कि यह अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं, इसका 25,000 से ज्यादा बार ड्रॉप टेस्ट किया गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर चलता है, जिसमें कंपनी का HiOS 15 यूजर इंटरफेस है।