गजब! सबके पास होगा सोनी के AI कैमरा और 8GB तक की रैम वाला धांसू 5G फोन, कीमत मात्र ₹7999

सोनी के एआई कैमरा वाला शानदार स्मार्टफोन अब सबके बजट में आ गया है। यह फोन बिना किसी ऑफर अमेजन इंडिया पर 7999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। फोन में 8जीबी तक की रैम दी गई है। फोन जबर्दस्त डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 12:14 PM
सोनी के एआई कैमरा वाला शानदार स्मार्टफोन अब सबके बजट में आ गया है। हम बात कर रहे हैं टेक्नो पॉप 9 5G की। कंपनी का यह फोन 48 मेगापिक्सल के सोनी एआई मेन कैमरा से लैस है। 4जीबी रैम (वर्चुअल रैम के साथ 8जीबी) और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन बिना किसी ऑफर अमेजन इंडिया पर 7999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। खास बात है कि 10 सितंबर तक फोन पर 500 रुपये का इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

आप इस फोन को 399 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

टेक्नो पॉप 9 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेच 120Hz का है। टेक्नो का यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। फोन में 4जीबी वर्चुअल रैम भी है, जिससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में ड्यूल एलईडी के साथ 48 मेगापिक्सल का Sony IMX582 सेंसर मिलेगा। इसके अलावा फोन में कंपनी एक सेकेंडरी एआई लेंस भी दे रही है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है।

यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है।

