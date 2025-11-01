8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला सस्ता फोन, ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटेगा, बैटरी भी जबर्दस्त

संक्षेप: Tecno Pop 10 4G Launched: टेक्नो ने आधिकारिक तौर पर Tecno Ghana वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। फोन कई धांसू फीचर्स से लोडेड है। इसमें बड़ा डिस्प्ले, ढेर सारे स्टोरेज और बड़ी बैटरी मिलती है। चलिए डिटेल में जानते हैं टेक्नो के इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है...

Tecno Pop 10 4G Launched: कुछ दिन पहले ही Tecno Pop 10 डिवाइस को गूगल प्ले कंसोल डेटाबेस पर देखा गया था, और माना जा रहा था कि यह डिवाइस जल्द ही बाजार में आ सकता है। अब इस स्मार्टफोन को कंपनी ने आधिकारिक तौर पर Tecno Ghana वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। फोन कई धांसू फीचर्स से लोडेड है। इसमें बड़ा डिस्प्ले, ढेर सारे स्टोरेज और बड़ी बैटरी मिलती है। चलिए डिटेल में जानते हैं टेक्नो के इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है...

Tecno Pop 10 4G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स स्मार्टफोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 720×1600 स्क्रीन रिजॉल्यूशन प्रदान करता है। यह यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर से लैस है और Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोन में 4GB तक रैम और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज है। फोन में 4GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है, जिससे रैम बढ़कर 8GB तक हो जाती है। इसमें 5000mAh की बैटरी है,जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में लगातार 20 घंटे तक वीडियो देखे जा सकते हैं और लगातार 60 घंटे तक गाने सुने जा सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 13MP का रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में पीछे और आगे की तरफ डुअल फ्लैश, वाईफाई, ब्लूटूथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल, डुअल स्पीकर, DTS साउंड, IP64 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग, फ्रीलिंक (बिना सिग्नल फ्री कॉलिंग), टेक्नो AI, डेको डिजाइन, 4 साल तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस और 1.5 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। फोन में AI राइटिंग, AI ट्रांसलेट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फोन घर से अन्य स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए रिमोट का काम भी कर सकता है।

Tecno Pop 10 4G की कीमत, कलर ऑप्शन कंपनी ने इस फोन को इंक ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे, वील व्हाइट और फिरोजी ग्रीन जैसे कलर्स में लॉन्च किया है। कंपनी ने अभी तक इस फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है।