₹20 हजार सस्ता हुआ 12GB रैम वाला यह तगड़ा 5G फोन, खुश कर देगी कीमत, मिलेंगे 50MP के तीन कैमरे Tecno Phantom V Fold 2 featuring 12gb ram and three 50mp camera available again with rupees 20000 coupon discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Tecno Phantom V Fold 2 featuring 12gb ram and three 50mp camera available again with rupees 20000 coupon discount

₹20 हजार सस्ता हुआ 12GB रैम वाला यह तगड़ा 5G फोन, खुश कर देगी कीमत, मिलेंगे 50MP के तीन कैमरे

12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 89,999 रुपये है। डील में आप इसे 20 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 1500 रुपये का अडिशनल फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 02:16 PM
share Share
Follow Us on

दो डिस्प्ले वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए कमाल की डील है। यह डील Tecno Phantom V Fold 2 पर दी जा रही है। 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 89,999 रुपये है। डील में आप इसे 20 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 1500 रुपये का अडिशनल फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर 4499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

₹20 हजार सस्ता हुआ 12GB रैम वाला यह तगड़ा 5G फोन, खुश कर देगी कीमत, मिलेंगे 50MP के तीन कैमरे

फोन पर 47200 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में आपको दो डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे के साथ कई जबर्दस्त फीचर मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स के बारे में

टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोल्डेब फोन में 6.42 इंच का फुल एचडी+ AMOLED आउटर डिस्प्ले ऑफर कर रही है। वहीं, इसके 2K+ रेजॉलूशन वाले इनर डिस्प्ले का साइज 7.85 इंच का है। टेक्नो का यह डिवाइस 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में डाइमेंसिटी 9000+ चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में धांसू कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:25 हजार से कम में खरीदें सोनी और सैमसंग के टीवी, सबसे सस्ता मात्र ₹11240 का

इसके अलावा फोन में एक 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर भी शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 5750mAh की है। यह बैटरी 70 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है।

Loading Suggestions...

(Photo: 9 to 5 Google)

Tecno Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।