₹20 हजार सस्ता हुआ 12GB रैम वाला यह तगड़ा 5G फोन, खुश कर देगी कीमत, मिलेंगे 50MP के तीन कैमरे

12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 89,999 रुपये है। डील में आप इसे 20 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 1500 रुपये का अडिशनल फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

दो डिस्प्ले वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए कमाल की डील है। यह डील Tecno Phantom V Fold 2 पर दी जा रही है। 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 89,999 रुपये है। डील में आप इसे 20 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 1500 रुपये का अडिशनल फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर 4499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

फोन पर 47200 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में आपको दो डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे के साथ कई जबर्दस्त फीचर मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स के बारे में

टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोल्डेब फोन में 6.42 इंच का फुल एचडी+ AMOLED आउटर डिस्प्ले ऑफर कर रही है। वहीं, इसके 2K+ रेजॉलूशन वाले इनर डिस्प्ले का साइज 7.85 इंच का है। टेक्नो का यह डिवाइस 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में डाइमेंसिटी 9000+ चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में धांसू कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा।

इसके अलावा फोन में एक 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर भी शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 5750mAh की है। यह बैटरी 70 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है।

Loading Suggestions...