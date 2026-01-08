Hindustan Hindi News
IP64 वॉटर-रेसिस्टेंट, बड़ी स्क्रीन, दमदार प्रोसेसर के साथ आ रहा Tecno का नया फोन, होगा बजट सेगमेंट का 'हीरो'

IP64 वॉटर-रेसिस्टेंट, बड़ी स्क्रीन, दमदार प्रोसेसर के साथ आ रहा Tecno का नया फोन, होगा बजट सेगमेंट का 'हीरो'

संक्षेप:

Tecno Spark Go 3 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। यह बजट 4G स्मार्टफोन है जिसमें IP64 डस्ट-वॉटर रेज़िस्टेंस, दमदार चिपसेट, HD+ स्क्रीन, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट जैसे जरूरी फीचर्स हैं।

Jan 08, 2026 08:08 am IST Himani Gupta
टेक्नो भारत में अपना अगला बजट फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। 91mobiles कि टेक्नो रिपोर्ट के मुताबिक Tecno Spark Go 3 को भारत में 16 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, जो पिछले साल के Spark Go 2 का नेक्स्ट-जन अपडेट है। Tecno Spark Go 3 की सबसे बड़ी हाइलाइट है IP64 की डस्ट-और-लाइट-वॉटर-प्रोटेक्शन रेटिंग, जो बजट सेगमेंट के फोन में दुर्लभ है और रोजमर्रा के इस्तेमाल में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है।

डिवाइस के Google Play Console और Geekbench लिस्टिंग से पता चलता है कि यह Android 15 के साथ आएगा और कम से कम 4GB RAM वाले वेरिएंट के संकेत मिल चुके हैं। इसके अलावा फोन में HD+ स्क्रीन और waterdrop notch डिज़ाइन के साथ एक साधारण लेकिन भरोसेमंद डिस्प्ले की उम्मीद है। Tecno Spark Go 3 बजट फोन की दुनिया में उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:UPI से जुड़ा नया नियम लागू, गलती की तो अकाउंट होगा ब्लॉक

Tecno Spark Go 3 के फीचर्स (संभावित)

Tecno Spark Go 3 में Google Play Console में दिखाई देने वाले रेंडरिंग से पता चलता है कि फोन में waterdrop notch डिजाइन और HD+ स्क्रीन होगी, जो बजट फोन में देखने को मिलता है। हालांकि Spark Go 2 में punch-hole डिस्प्ले था, Spark Go 3 के डिजाइन में थोड़ा बदलाव हो सकता है और यह थोड़ा अधिक क्लासिक लुक प्रदान कर सकता है। सिक्योरिटी के लिहाज़ से इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है, जो तेज़ और सुविधाजनक अनलॉक अनुभव देगा।

डिस्प्ले की पिक्सल रेज़ोल्यूशन HD+ होने की उम्मीद है, जो सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त है और स्क्रीन-टाइम के दौरान कम स्टार्चर महसूस नहीं होने देगा। Tecno Spark Go 3 में Spreadtrum UMS9230E प्रोसेसर के साथ Mali-G57 GPU देखने को मिलता है। इसका सॉफ्टवेयर वर्ज़न Android 15 के साथ आएगा, जिससे यूजर को नया UI अपडेट, बेहतर बैटरी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

सॉफ्टवेयर के मामले में Tecno Spark Go 3 के Android 15 आउट-ऑफ-द-बॉक्स आने की जानकारी सामने आई है, जिससे यूज़र्स को लेटेस्ट फीचर्स, बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल और सुधरा हुआ बैटरी मैनेजमेंट मिल सकता है। इसके अलावा फोन में FM रेडियो और इंफ्रारेड रिमोट सपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जो इसे आम यूजर्स के लिए और ज्यादा उपयोगी बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:Aadhaar अपडेट के नाम पर हो रहा फ्रॉड, एक क्लिक में खाली अकाउंट, SBI की चेतावनी
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Tecno Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।