Tecno का कमाल: लाया पेंसिल से भी पतला फोन, 24GB रैम, AI Mood Light, 50MP कैमरा, 5600mAh बैटरी जैसे गदर फीचर्स से लैस

Tecno Camon Slim ग्लोबली लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन में 50MP Sony LYTIA 600 Ultra Night Camera, AI Mood Light, 5600mAh बैटरी, 6.39mm स्लिम डिजाइन और कई AI फीचर्स मिलते हैं।

Tecno ने अपना नया स्मार्टफोन Tecno Camon Slim ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। Tecno Camon Slim की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है। कंपनी ने इसे सिर्फ 6.39mm मोटाई के साथ लॉन्च किया है। फोन में 3D Curved Unibody Design दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। इस फोन में MediaTek Helio G200 Ultimate प्रोसेसर और 8GB तक RAM दी गई है। Tecno Camon Slim में 50-मेगापिक्सल का Sony LYTIA 600 कैमरा है। IP69 + IP68 रेटिंग वाली बनावट और 5,600mAh की बैटरी इस फ़ोन की अन्य खास खूबियां हैं। फोन में कई AI आधारित फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये AI टूल्स रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

Tecno Camon Slim के फीचर्स Tecno Camon Slim में स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार फीचर्स चाहते हैं। यह फोन सिर्फ 6.39mm मोटा है, जिससे यह अब तक के सबसे पतले स्मार्टफोन्स में शामिल हो जाता है। फोन में कई AI बेस्ड स्मार्ट फीचर्स को भी शामिल किया गया है। Tecno ने फोन को 3D Curved Unibody Design के साथ पेश किया है, जिससे यह हाथ में पकड़ने पर काफी प्रीमियम फील देता है। खास बात यह है कि इतने स्लिम डिजाइन के बावजूद इसमें 5600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony LYT-600 सेंसर वाला मेन कैमरा दिया गया है, जो बेहतर डिटेल और लो-लाइट फोटोग्राफी का अनुभव देता है। इसके साथ एक फ्लिकर सेंसर भी मौजूद है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन के बैक पैनल पर कंपनी ने AI Mood Light फीचर भी दिया है, जो कॉल, नोटिफिकेशन और अन्य एक्टिविटी के दौरान अलग-अलग रंगों और पैटर्न में चमकता है, जिससे फोन का लुक और भी प्रीमियम नजर आता है। कैमरा मॉड्यूल के आसपास 354 मिनी LED लाइट्स दी गई हैं, जो कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन और चार्जिंग के दौरान अलग-अलग लाइटिंग इफेक्ट्स दिखाती हैं। यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार इन लाइट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं।

Tecno Camon Slim में HiOS 16.2 आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और यह MediaTek Helio G200 Ultimate प्रोसेसर से लैस है। फोन दो स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है, जिसमें 128GB स्टोरेज + 24GB RAM और 256GB स्टोरेज + 24GB RAM शामिल हैं। हालांकि इसमें 24GB RAM में से 8GB फिजिकल RAM और 16GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है। ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Tecno Camon Slim में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM Radio, USB Type-C और OTG जैसे फीचर्स मिलते हैं।