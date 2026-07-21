₹3000 की छूट पर नया फोन! 50MP Sony कैमरा, 6500mAh बैटरी और AI का दम
TECNO CAMON 50 Ultra की भारत में बिक्री Amazon पर शुरू हो गई है। 50MP Sony कैमरा, Google Gemini AI, 6500mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाले इस फोन पर शुरुआती दो दिनों तक 3,000 रुपये का लॉन्च डिस्काउंट भी मिल रहा है।
स्मार्टफोन कंपनी Tecno ने अपने नए फ्लैगशिप कैमरा फोन CAMON 50 Ultra की भारत में सेल 21 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी है। यह स्मार्टफोन केवल Amazon पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध है। कंपनी इस फोन को कंटेंट क्रिएटर्स, मोबाइल फोटोग्राफर्स और AI फीचर्स पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर लेकर आई है। इसपर खास ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है।
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Tecno CAMON 50 Ultra की कीमत भारत में 39,999 रुपये रखी गई है। हालांकि शुरुआती दो दिनों के लिए कंपनी 3,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रही है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस 36,999 रुपये हो जाता है। इसके अलावा ग्राहकों को 6 महीने की No Cost EMI का ऑप्शन भी मिलेगा। फोन तीन कलर ऑप्शंस Nebula Titanium, Cypress Green और Misty Purple में खरीदा जा सकता है।
कैमरा है सबसे बड़ा हाइलाइट
Tecno इस फोन को ‘Sees It All’ कैमरा एक्सपीरियंस के साथ प्रमोट कर रही है। इसमें 50MP Sony LYT-700C प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो Optical Image Stabilization (OIS) के साथ आता है। इसके साथ 50MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, जबकि तीसरा 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा भी दिया गया है।
फोन की सबसे खास कैमरा टेक्नोलॉजी Motion Trail Capture है, जिसे कंपनी भारत में पहली बार लेकर आई है। यह फीचर तेज गति से चल रही गाड़ियों या खिलाड़ियों की मूवमेंट को एक ही फ्रेम में ट्रेल इफेक्ट के साथ कैप्चर करता है। इसके अलावा AI Motion Capture भी दिया गया है, जिससे फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स की फोटोज शार्प और क्लियर आती हैं।
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AI फीचर्स पर खास फोकस
Tecno CAMON 50 Ultra में Google Gemini और Tecno AI का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इसमें AI Writing Assistant, AI Noise Cancellation, AI Auto Zoom, AI Travel Shots, AI Art Gallery, Live Photo और कई AI बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स दिए हैं। भारतीय कस्टमर्स को Google AI Plus का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें Gemini AI और 2TB क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
ऐसा है डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
फोन में 6.78 इंच का 1.5K Curved AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह स्क्रीन स्मूद स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का बेहतर एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट दिया गया है, जिसे रोज के इस्तेमाल के साथ-साथ मल्टीटास्किंग और कैमरा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह फोन Android 16 पर बेस्ड HiOS 16 पर चलता है।
बैटरी और डिजाइन
नए Tecno CAMON 50 Ultra में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि बैटरी लगभग 1,800 चार्जिंग साइकल के बाद भी 80 प्रतिशत से ज्यादा क्षमता बनाए रख सकती है। फोन की मोटाई केवल 7.75mm है, जिससे इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद यह काफी स्लिम दिखाई देता है।
फोन में Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, USB Type-C और 5G सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसे IP66, IP68, IP69 और IP69K डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग्स मिली हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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