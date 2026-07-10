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लॉन्च से पहले Amazon पर आया स्टाइलिश 5G फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, दिखने में भी धांसू

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Tecno Camon 50 Ultra 5G स्मार्टफोन 17 जुलाई को भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। लॉन्च होने के बाद फोन Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन में 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलेगा।

लॉन्च से पहले Amazon पर आया स्टाइलिश 5G फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, दिखने में भी धांसू

Tecno भारतीय बाजार में अपने अगले Camon सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। ब्रांड ने अब इसकी लॉन्च डेट, Amazon पर उपलब्धता और कलर ऑप्शन की पुष्टि कर दी है, जबकि कार्लकेयर इंडिया की लिस्टिंग से फोन का मॉडल नंबर और संभावित रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स का भी पता चला है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होने वाला है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Tecno Camon 50 Ultra 5G इस दिन होगा लॉन्च

फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो चुकी है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि लॉन्च के बाद इसे अमेजन पर बेचा जाएगा। माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि अपकमिंग Tecno Camon 50 Ultra 5G फोन भारत में 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। माइक्रोसाइट ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि आधिकारिक लॉन्च के बाद फोन को अमेजन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

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Tecno Camon 50 Ultra 5G

इसकी लॉन्च डेट और अमेजन पर इसकी उपलब्धता के साथ, अपकमिंग फोन के कलर ऑप्शन्स भी सामने आ गए हैं। फोन के तीन कलर ऑप्शन सामने आए हैं, जिसमें नेबुला टाइटेनियम, साइप्रस ग्रीन और मिस्टी पर्पल शामिल हैं। फिलहाल ये डिटेल्स केवल Amazon माइक्रोसाइट के जरिए शेयर की गई हैं। हालांकि, इस फोन को पहले ही वैश्विक बाजारों में पेश किया जा चुका है, और भारतीय वर्जन के भी समान स्पेसिफिकेशन शीट के साथ आने की उम्मीद है।

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इसके अलावा, Tecno Camon 50 Ultra 5G को भारतीय क्षेत्र की कार्लकेयर सर्विस वेबसाइट पर भी देखा गया है, जहां इसे मॉडल नंबर 'CN7c' के साथ लिस्ट किया गया है। इसकी कार्लकेयर लिस्टिंग चार मेमोरी कॉन्फिगरेशन की पुष्टि करती है, जिन्हें संभवतः लॉन्च के समय भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। इनमें 8GB रैम + 256GB स्टोरेज, 8GB रैम + 512GB स्टोरेज, 12GB रैम + 256GB स्टोरेज और 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि अमेजन माइक्रोसाइट आधिकारिक लॉन्च से पहले आने वाले दिनों में इस फोन के बारे में धीरे-धीरे और डिटेल्स का खुलासा करेगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन संभवतः वैश्विक स्तर पर लॉन्च किए गए वेरिएंट के समान ही रहेंगे।

Tecno Camon 50 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन (ग्लोबल वेरिएंट)

इस फोन में 6.78-इंच का 1.5K (1208x2644 पिक्सेल) 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 2,304Hz PWM डिमिंग और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन देता है। फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट से लैस है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग और मजबूती के लिए MIL-STD-810 सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

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फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 1/1.56-इंच का Sony LYT-700C सेंसर शामिल है। कहा जा रहा है कि इस फ़ोन में 3x ज़ूम क्षमता वाला 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और f/2.2 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी होगा। यह 4K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम बताया जा रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का फ्रंट कैमरा होने की भी खबर है। फोन में 6500mAh की बैटरी और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने की बात कही जा रही है। इसमें डॉल्बी एटमॉस-ट्यून्ड स्पीकर यूनिट भी होने की खबर है।

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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