Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

6150mAh की बैटरी वाले दो नए स्मार्टफोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, डॉल्बी साउंड भी

Feb 18, 2026 10:19 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टेक्नो ने मार्केट में अपने दो नए फोन- Camon 50 और Camon 50 Pro को लॉन्च किया है। ये फोन 6150mAh की बैटरी के साथ आते हैं। साथ ही इनमें 50MP का मेन कैमरा लगा है। ये फोन IP68/69/69K रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं।

6150mAh की बैटरी वाले दो नए स्मार्टफोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, डॉल्बी साउंड भी

टेक्नो ने मार्केट में अपने दो नए फोन को लॉन्च किया है। इन फोन का नाम- Tecno Camon 50 और Camon 50 Pro है। कंपनी ने इन फोन को अफ्रीका के कई मार्केट्स में लॉन्च किया है। कंपनी के ये नए फोन के बहुत सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। कंपनी के ये फोन 6150mAh की बैटरी के साथ आते हैं। साथ ही इनमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है। ये फोन IP68/69/69K रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। केन्या में कैमन 50 की कीमत KES 37500 (करीब 26,400 रुपये) है। वहीं, कैमन 50 प्रो KES 44000 (करीब 40 हजार रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं टेक्नो के इन नए फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Tecno Camon 30 5G

Tecno Camon 30 5G

  • checkUyuni Salt white
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹22999

और जाने

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

20% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹21499

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

टेक्नो कैमन 50 और कैमन 50 प्रो स्मार्टफोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इन फोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन्स में ऑफर किया जा रहा यह फुल एचडी+ रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कैमन 50 का डिस्प्ले फ्लैट है। वहीं, कैमन 50 प्रो में कंपनी कर्व्ड डिस्प्ले पैनल ऑफर कर रही है। कंपनी के ये लेटेस्ट फोन 8जीबी रैम के साथ आते है। कैमन 50 में कंपनी 128जीबी का इंटरनल स्टोरेज दे रही है। वहीं, कैमन 50 प्रो 256जीबी की इंटरनल मेमरी के साथ आता है। टेक्नो के ये हैंडसेट मीडियाटेक हीलियो G200 प्रोसेसर पर काम करते हैं।

tecno
ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से 42 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का महंगा फोन, चौंका देगी कीमत

फोटोग्राफी के लिए दोनों डिवाइसेज में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। साथ ही इनमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस शामिल है। टेक्नो कैमन प्रो में कंपनी 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस भी ऑफर कर रही है और यह लेंस OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है।

ये भी पढ़ें:₹500 में ₹35100 का फायदा, जियो हॉटस्टार और कॉलिंग भी, गजब है यह प्लान

ओएस की बात करें, तो टेक्नो कैमन 50 और कैमन 50 प्रो कंपनी के HiOS 16 पर काम करते हैं। ये फोन IP68/69/69K रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर प्रूफिंग के साथ आते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन्स की बैटरी 6150mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये फोन वन-टैप एआई की से लैस है। साथ ही दमदार साउंड के लिए इनमें कंपनी स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दे रही है। बताते चलें कि ये दोनों फोन अभी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:वॉटर प्रोटेक्शन वाला सैमसंग का तगड़ा फोन, कीमत मात्र ₹7499, कैमरा 50MP का

(Photo: Gizmochina)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Tecno Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;