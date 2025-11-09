घर बने मिनी थिएटर! TCL के 32 इंच-85 इंच स्मार्ट TV, कीमत ₹10,990 से
संक्षेप: अगर आप एक नई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो टीएलसी की तरफ से 32 इंच से 85 इंच स्मार्ट टीवी को सस्ते में खरीदा जा सकता है..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
1. TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, 240 Volts
यह 32 इंच QLED Smart TV है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। यह एक बजट-फ्रेंडली टीवी है। इसका HD Ready QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म इसे एंटरटेनमेंट का पावरहाउस बनाते हैं। साथ ही, Dolby Audio साउंड और बेजल-लेस डिजाइन आपके घर के हर कोने को थिएटर जैसा अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
स्मूद और क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस
Dolby Audio साउंड
तेज़ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready रिज़ॉल्यूशन
बेसिक गेमिंग परफॉर्मेंस
2. TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
यह 55 इंच 4K Ultra HD QLED Smart Google TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, एडवांस फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। यह बेहतरीन विजुअल और ऑडियो एक्सपीरिएंस के साथ आता है। इसका 4K QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर आपको सिनेमाघर जैसा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही, Dolby Atmos साउंड, 120Hz रिफ्रेश रेट और बेजल-लेस डिजाइन इसे एक परफेक्ट स्मार्ट टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Ultra HD रिज़ॉल्यूशन
स्मूद गेमिंग और फास्ट-मोशन सीन के लिए बेहतरीन
सिनेमैटिक पिक्चर और साउंड क्वालिटी
तेज़ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ी ज़्यादा
छोटे कमरों के लिए थोड़ा बड़ा
3. TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
यह 40 इंच Full HD QLED Smart Google TV है, जो शानदार कलर, क्लियर पिक्चर और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। TCL का यह मॉडल 40V5C उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसका Full HD QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर इसे एक पावरफुल और स्मार्ट टीवी बनाते हैं। साथ ही, Dolby Audio साउंड और बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Full HD QLED डिस्प्ले
24W स्पीकर्स से थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस
तेज़ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस
स्टाइलिश और मॉडर्न लुक
क्यों खोजें विकल्प
4K रिज़ॉल्यूशन नहीं
1GB RAM लिमिटेड मल्टीटास्किंग
4. TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K
यह 50 इंच Full HD QLED Smart Google TV है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है। TCL का यह मॉडल उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जो बड़े स्क्रीन साइज में थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं। इसका 2K FHD QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर एंटरटेनमेंट को और भी स्मार्ट और रियल बनाते हैं। साथ ही, Dolby Audio साउंड, HDR10 सपोर्ट, और मेटैलिक बेज़ल-लेस डिजाइन इसे हर घर के लिए एक प्रीमियम टीवी विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2K Full HD QLED डिस्प्ले
24W स्पीकर्स से इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस
तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी
स्मूद और लैग-फ्री परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
रिज़ॉल्यूशन 2K
1GB RAM भारी मल्टीटास्किंग के लिए सीमित
5. TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)
यह 75 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है। इस टीवी से घर में थिएटर जैसा एंटरटेनमेंट मिलता है। इसका 4K UHD डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और मल्टीमीडिया को सहज और इमर्सिव बनाते हैं। यह हर बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम टीवी विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प, कलरफुल और डिटेल्ड विजुअल्स
30W स्पीकर्स के साथ रिच और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस
तेज़ और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी
मॉडर्न और प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
बिजली की खपत थोड़ी अधिक
6. TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 65C6KS
यह टीवी प्रोफेशनल लेवल विजुअल और ऑडियो अनुभव देता है। इसका 4K UHD डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, और Google TV प्लेटफ़ॉर्म मिलकर हाई-डेफिनिशन स्ट्रीमिंग, गेमिंग और मल्टीमीडिया को बेहतरीन बनाते हैं। इसके साथ ही Dolby Audio, 40W साउंड, और मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे बड़े कमरे और होम थिएटर सेटअप के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED टेक्नोलॉजी
4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन
40W डॉल्बी ऑडियो
स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
7. TCL 215 cm (85 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 85T8C
यह एक 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट टीवी है, जो 85 इंच स्क्रीन साइज में आती है। यह हाई-एंड QLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो गेमिंग और मूवीज दोनों के लिए स्मूद और क्लियर विजुअल प्रोवाइड करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED UHD पैनल
120Hz रिफ्रेश रेट
तेज़ और स्मूद ऐप और मल्टीटास्किंग
पावरफुल और सिनेमैटिक ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत अधिक
कीमत थोड़ी ज्यादा
Saurabh Verma
