घर बने मिनी थिएटर! TCL के 32 इंच-85 इंच स्मार्ट TV, कीमत ₹10,990 से

संक्षेप: अगर आप एक नई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो टीएलसी की तरफ से 32 इंच से 85 इंच स्मार्ट टीवी को सस्ते में खरीदा जा सकता है..

Follow Us on

Sun, 9 Nov 2025 05:02 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

यह 32 इंच QLED Smart TV है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। यह एक बजट-फ्रेंडली टीवी है। इसका HD Ready QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म इसे एंटरटेनमेंट का पावरहाउस बनाते हैं। साथ ही, Dolby Audio साउंड और बेजल-लेस डिजाइन आपके घर के हर कोने को थिएटर जैसा अनुभव देते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिफ्रेश रेट 60Hz ऑडियो आउटपुट 16W क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी स्मूद और क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस Dolby Audio साउंड तेज़ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प HD Ready रिज़ॉल्यूशन बेसिक गेमिंग परफॉर्मेंस

यह 55 इंच 4K Ultra HD QLED Smart Google TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, एडवांस फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। यह बेहतरीन विजुअल और ऑडियो एक्सपीरिएंस के साथ आता है। इसका 4K QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर आपको सिनेमाघर जैसा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही, Dolby Atmos साउंड, 120Hz रिफ्रेश रेट और बेजल-लेस डिजाइन इसे एक परफेक्ट स्मार्ट टीवी बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिज़ॉल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 120Hz क्यों खरीदें Ultra HD रिज़ॉल्यूशन स्मूद गेमिंग और फास्ट-मोशन सीन के लिए बेहतरीन सिनेमैटिक पिक्चर और साउंड क्वालिटी तेज़ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत थोड़ी ज़्यादा छोटे कमरों के लिए थोड़ा बड़ा

यह 40 इंच Full HD QLED Smart Google TV है, जो शानदार कलर, क्लियर पिक्चर और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। TCL का यह मॉडल 40V5C उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसका Full HD QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर इसे एक पावरफुल और स्मार्ट टीवी बनाते हैं। साथ ही, Dolby Audio साउंड और बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 40 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिफ्रेश रेट: 60Hz ऑडियो आउटपुट 24W क्यों खरीदें Full HD QLED डिस्प्ले 24W स्पीकर्स से थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस तेज़ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस स्टाइलिश और मॉडर्न लुक क्यों खोजें विकल्प 4K रिज़ॉल्यूशन नहीं 1GB RAM लिमिटेड मल्टीटास्किंग

यह 50 इंच Full HD QLED Smart Google TV है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है। TCL का यह मॉडल उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जो बड़े स्क्रीन साइज में थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं। इसका 2K FHD QLED डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर एंटरटेनमेंट को और भी स्मार्ट और रियल बनाते हैं। साथ ही, Dolby Audio साउंड, HDR10 सपोर्ट, और मेटैलिक बेज़ल-लेस डिजाइन इसे हर घर के लिए एक प्रीमियम टीवी विकल्प बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 50 इंच रिज़ॉल्यूशन 2K Full HD रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED क्यों खरीदें 2K Full HD QLED डिस्प्ले 24W स्पीकर्स से इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्मूद और लैग-फ्री परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प रिज़ॉल्यूशन 2K 1GB RAM भारी मल्टीटास्किंग के लिए सीमित

यह 75 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है। इस टीवी से घर में थिएटर जैसा एंटरटेनमेंट मिलता है। इसका 4K UHD डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और Google TV प्लेटफॉर्म मिलकर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और मल्टीमीडिया को सहज और इमर्सिव बनाते हैं। यह हर बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम टीवी विकल्प बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 75 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED रिज़ॉल्यूशन 4K Ultra HD ऑडियो आउटपुट 30W क्यों खरीदें शार्प, कलरफुल और डिटेल्ड विजुअल्स 30W स्पीकर्स के साथ रिच और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस तेज़ और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉडर्न और प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz बिजली की खपत थोड़ी अधिक

यह टीवी प्रोफेशनल लेवल विजुअल और ऑडियो अनुभव देता है। इसका 4K UHD डिस्प्ले, 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, और Google TV प्लेटफ़ॉर्म मिलकर हाई-डेफिनिशन स्ट्रीमिंग, गेमिंग और मल्टीमीडिया को बेहतरीन बनाते हैं। इसके साथ ही Dolby Audio, 40W साउंड, और मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे बड़े कमरे और होम थिएटर सेटअप के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 65 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QD-Mini LED रिज़ॉल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 60Hz क्यों खरीदें QD-Mini LED टेक्नोलॉजी 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन 40W डॉल्बी ऑडियो स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित

यह एक 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट टीवी है, जो 85 इंच स्क्रीन साइज में आती है। यह हाई-एंड QLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो गेमिंग और मूवीज दोनों के लिए स्मूद और क्लियर विजुअल प्रोवाइड करता है।

Specifications स्क्रीन साइज 85 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिज़ॉल्यूशन 4K UHD रिफ्रेश रेट 120Hz क्यों खरीदें 4K QLED UHD पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट तेज़ और स्मूद ऐप और मल्टीटास्किंग पावरफुल और सिनेमैटिक ऑडियो क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत अधिक कीमत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।