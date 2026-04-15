TCL के 4K QLED Smart TV पर आई भारी गिरावट, Amazon सेल में ₹30,000 से भी कम में घर लाएं

Apr 15, 2026 02:25 pm IST

Amazon पर TCL स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे अब आप बेहद कम दाम में प्रीमियम फीचर्स वाले टीवी घर ला सकते हैं। शानदार डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स से लैस इन मॉडल्स पर मिल रहे बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाने का यह सबसे सही समय है।

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TCL 55T8C एक प्रीमियम QLED Google TV है जो आधुनिक फीचर्स और बेज़ल-लेस मैटेलिक डिजाइन के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 120Hz रिफ्रेश रेट और 144Hz VRR सपोर्ट है, जो इसे गेमर्स के लिए इस बजट में सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक बनाता है। AiPQ प्रोसेसर और Dolby Vision के साथ, यह टीवी हर दृश्य को जीवंत और रंगों से भरपूर दिखाता है।

Amazon इंडिया पर TCL स्मार्ट टीवी की कीमतों में आई भारी गिरावट ने प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। TCL के लेटेस्ट लाइनअप, जिसमें V6B, C69B और T8C जैसी लोकप्रिय सीरीज़ शामिल हैं, अब तक के सबसे कम दाम पर उपलब्ध हैं। ये टीवी न केवल शानदार 4K रिज़ॉल्यूशन और QLED तकनीक के साथ आते हैं, बल्कि इनमें Dolby Vision और HDR10+ जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को सिनेमाई स्तर तक ले जाती हैं। गूगल टीवी इंटरफेस के साथ यूज़र्स को हज़ारों ऐप्स और स्मार्ट फीचर्स का निर्बाध अनुभव मिलता है।

गेमिंग के शौकीनों के लिए, TCL के हाई-एंड मॉडल्स में 144Hz VRR और Game Master तकनीक दी गई है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ गेमप्ले सुनिश्चित करती है। बेहतर ऑडियो के लिए इनमें Dolby Atmos और ONKYO के शक्तिशाली स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, जो घर को ही एक मिनी थिएटर में बदल देते हैं। सेल के दौरान, Amazon पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर आकर्षक कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आप एक स्लीक डिजाइन, शक्तिशाली प्रोसेसर और अत्याधुनिक फीचर्स वाला टीवी बेहद किफायती दाम में तलाश रहे हैं, तो यह सीमित समय के लिए मिलने वाले ऑफर्स का लाभ उठाने का सबसे सही समय है।

Specifications वॉरंटी 2 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वॉरंटी2 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वॉरंटी गेमिंग फीचर्स Game Master, 288Hz Game Accelerator कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 1 USB, Wi-Fi 5, Bluetooth साउंड आउटपुट 35 वॉट आउटपुट, Dolby Atmos सपोर्ट क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग शक्तिशाली परफॉरमेंस प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प अलग से साउंडबार की ज़रूरत महसूस सीमित USB पोर्ट

TCL 40V5C उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो बहुत बड़ा टीवी नहीं चाहते, लेकिन पिक्चर क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। आमतौर पर QLED तकनीक केवल बड़े टीवी में मिलती है, लेकिन TCL ने इसे 40 इंच के Full HD सेगमेंट में पेश किया है। यह Google TV इंटरफेस के साथ आता है, जो इसे चलाने में बेहद आसान और स्मार्ट बनाता है।

Specifications वॉरंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वॉरंटी डिजाइन मैटेलिक बेज़ल-लेस डिजाइन कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 4, Ethernet ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर और मेमोरी 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB RAM, 8GB ROM क्यों खरीदें किफायती QLED अनुभव गूगल टीवी इंटरफेस प्रीमियम लुक स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज पुराना वाई-फाई

TCL 55T8C एक शक्तिशाली 4K QLED Google TV है जो अपनी 120Hz (VRR 144Hz) रिफ्रेश रेट के लिए जाना जाता है। इसमें AiPQ प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो विजुअल्स को रीयल-टाइम में ऑप्टिमाइज़ करता है। इसका बेज़ल-लेस मैटेलिक डिज़ाइन और गूगल टीवी का आसान इंटरफेस इसे प्रीमियम अनुभव प्रदान करने वाला एक बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट सिस्टम बनाता है।

Specifications वॉरंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वॉरंटी गेमिंग फीचर्स Game Master, 288Hz Game Accelerator कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, Bluetooth ऑडियो 35 वॉट आउटपुट, Dolby Atmos सपोर्ट क्यों खरीदें बेहतरीन रिफ्रेश रेट क्वांटम डॉट तकनीक स्मूथ मल्टीटास्किंग लंबी वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प सीमित USB पोर्ट 3-स्टार एनर्जी रेटेड टीवी

TCL 75V6B एक विशाल 75-इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है जो अपने स्लीक मैटेलिक बेजल-लेस डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। यह गूगल टीवी पर चलता है, जो आपको हज़ारों ऐप्स और मूवीज़ का आसान एक्सेस देता है। AiPQ प्रोसेसर और Dynamic Color Enhancement तकनीक के साथ, यह बड़ी स्क्रीन पर भी स्पष्ट और जीवंत तस्वीरें प्रदान करता है।

Specifications वॉरंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वॉरंटी डिस्प्ले फीचर्स HDR 10, Micro Dimming, T-Screen तकनीक कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-band Wi-Fi ऑडियो 30 वॉट आउटपुट, Dolby Audio MS12Y क्यों खरीदें विशाल स्क्रीन अनुभव प्रीमियम मैटेलिक डिजाइन बेहतर विजुअल्स कनेक्टिविटी के भरपूर विकल्प लंबी वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प अच्छे साउंडबार की ज़रूरत 60Hz की रिफ्रेश रेट बेसिक

अगर आप बजट में एक प्रीमियम सिनेमाई अनुभव की तलाश में हैं, तो TCL 43P7K 4K QLED TV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह टीवी न केवल शानदार 4K विजुअल्स प्रदान करता है, बल्कि इसमें Google TV का स्मार्ट सपोर्ट और Dolby Atmos की दमदार आवाज भी मिलती है। बेज़ल-लेस डिज़ाइन और QLED पैनल के साथ, यह आपके घर के मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाता है।

Specifications मेमोरी 2 GB RAM स्मार्ट OS Google TV प्रोसेसर AiPQ इंजन डिस्प्ले तकनीक 4K UHD QLED क्यों खरीदें बेहतरीन डिस्प्ले Dolby Vision और HDR10+ शक्तिशाली साउंड Google TV इंटरफेस क्यों खोजें विकल्प 2-Star एनर्जी रेटिंग केवल 1 USB पोर्ट

अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एक किफायती लेकिन प्रीमियम डिस्प्ले वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो TCL 32V4C V4C Series एक बेहतरीन विकल्प है। यह दुनिया के चुनिंदा 32-इंच टीवी में से एक है जो QLED टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आमतौर पर केवल बड़े और महंगे टीवी में देखने को मिलती है। Google TV के स्मार्ट फीचर्स और बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे अपनी श्रेणी में सबसे अलग बनाते हैं।

Specifications ब्राइटनेस/कलर 100% Color Volume Plus, HDR 10 स्मार्ट OS Google TV प्रोसेसर 64-bit Quad Core Processor कनेक्टिविटी 2 HDMI, 1 USB, Ethernet, Wi-Fi 4 रिफ्रेश रेट 60 Hertz क्यों खरीदें QLED पैनल Google TV OS मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन आई केयर फीचर्स क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन सीमित स्टोरेज 1-Star एनर्जी रेटिंग

अगर आप अपने लिविंग रूम को एक आर्ट गैलरी जैसा लुक देना चाहते हैं, तो TCL 65A300W Frame Series एक बेहतरीन चुनाव है। यह टीवी न केवल शानदार 4K विजुअल्स प्रदान करता है, बल्कि बंद होने पर एक खूबसूरत पेंटिंग या फोटो फ्रेम की तरह दिखता है। 120Hz रिफ्रेश रेट और प्रीमियम QLED पैनल के साथ, यह टीवी मनोरंजन और गेमिंग दोनों के लिए एक पावरहाउस है।

Specifications डिस्प्ले तकनीक 4K UHD QLED (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 120Hz (VRR 144Hz / DLG 240) स्मार्ट OS Google TV गेमिंग फीचर्स FreeSync Premium Pro, Game Master क्यों खरीदें आर्ट मोड और कस्टमाइज़ेबल बेज़ल्स 120Hz रिफ्रेश रेट शानदार परफॉरमेंस Dolby Vision IQ और HDR10+ क्यों खोजें विकल्प अलग से साउंडबार की आवश्यकता स्टैंड शामिल नहीं

अगर आप अपने घर को एक मिनी सिनेमा थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो TCL 85T8C QLED TV एक बेहतरीन विकल्प है। यह 85-इंच का विशाल टीवी न केवल अपनी विशाल स्क्रीन के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें मिलने वाली 120Hz रिफ्रेश रेट और एडवांस गेमिंग फीचर्स इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। बड़े लिविंग रूम के लिए यह एक परफेक्ट गैजेट है।

Specifications स्मार्ट OS Google TV प्रोसेसर AiPQ Processo मेमोरी 3 GB RAM साउंड आउटपुट 40 Watts कनेक्टिविटी 4 HDMI, 1 USB, Wi-Fi 5, Ethernet क्यों खरीदें विशाल डिस्प्ले और QLED तकनीक अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग दमदार साउंड फास्ट परफॉरमेंस क्यों खोजें विकल्प एक बड़ी दीवार और पर्याप्त व्यूइंग डिस्टेंस की जरूरत USB पोर्ट की कमी

अगर आप अपने घर में एक विशाल और सिनेमाई थिएटर जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, तो TCL 98P8K QLED TV एक अंतिम समाधान है। 98-इंच की यह विशाल स्क्रीन मनोरंजन की दुनिया को एक नए आयाम पर ले जाती है। इसमें न केवल शानदार 4K विजुअल्स मिलते हैं, बल्कि इसका 144Hz रिफ्रेश रेट इसे प्रोफेशनल गेमिंग के लिए भी परफेक्ट बनाता है।

Specifications मेमोरी 3 GB RAM साउंड 40 Watts Output कनेक्टिविटी 4 HDMI, 1 USB, Ethernet, Wi-Fi 5 एनर्जी रेटिंग 5 Star क्यों खरीदें विशाल 98-इंच डिस्प्ले अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट 5-स्टार एनर्जी रेटिंग दमदार हार्डवेयर क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट भारी और बड़ा

1. क्या TCL टीवी के फ्री चैनल हैं? हाँ, TCL स्मार्ट टीवी (विशेषकर Google TV और Android TV मॉडल्स) में TCL Channel या TCL TV+ नाम का एक इन-बिल्ट ऐप आता है। यह एक FAST सर्विस है, जिसमें आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन के सैकड़ों लाइव टीवी चैनल, फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा, आप Google TV पर मौजूद अन्य फ्री ऐप्स (जैसे YouTube, JioCinema का फ्री कंटेंट) का भी आनंद ले सकते हैं।

2. TCL टीवी कितने लोकप्रिय हैं? TCL दुनिया के सबसे लोकप्रिय और बड़े टीवी ब्रांड्स में से एक है। ग्लोबल मार्केट शेयर के मामले में यह अक्सर सैमसंग के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहता है। इसकी लोकप्रियता के मुख्य कारण हैं:

किफायती कीमत: यह कम दाम में QLED और Mini-LED जैसी प्रीमियम तकनीक देता है।

बड़ी स्क्रीन: 75, 85 और 98 इंच के बड़े टीवी सेगमेंट में TCL भारत सहित दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है।

टेक्नोलॉजी: यह खुद के पैनल बनाता है, जिससे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी होती है।

3. TCL 65 इंच टीवी के स्टैंड (Legs) के बीच की दूरी कितनी है? TCL के अधिकांश 65-इंच मॉडल्स (जैसे P-सीरीज या T-सीरीज) के पैरों के बीच की दूरी लगभग 120 सेमी से 140 सेमी (47 से 55 इंच) के बीच होती है।

नोट: सटीक दूरी मॉडल के डिज़ाइन पर निर्भर करती है। यदि आप इसे किसी टेबल पर रख रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी टेबल कम से कम 150 सेमी (60 इंच) चौड़ी हो।

4. TCL 75C755 टीवी की कीमत क्या है? TCL 75C755 (QD-Mini LED टीवी) की भारत में वर्तमान कीमत लगभग 1,50,000 रूपये से 1,70,000 रूपये के बीच रहती है।

सुझाव: सेल या बैंक ऑफर्स के दौरान Amazon या Flipkart पर इसकी कीमत 1.45 रूपये लाख तक भी आ सकती है। सटीक और ताज़ा कीमत के लिए आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट देखनी चाहिए।

5. TCL टीवी यूनिवर्सल रिमोट का कोड क्या है? अगर आप अपने TCL टीवी को किसी यूनिवर्सल रिमोट से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग कर सकते हैं,

4-अंकों वाले कोड: 0706, 0842, 1352, 2434

5-अंकों वाले कोड: 11756, 12434, 10706

Setup प्रक्रिया: रिमोट पर Setup बटन दबाएं, फिर टीवी मोड चुनें और ऊपर दिए गए कोड में से एक-एक करके ट्राई करें जब तक टीवी रिस्पॉन्स न दे।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।