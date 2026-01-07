Hindustan Hindi News
NXTPAPER 4.0 डिस्प्ले वाला गजब फोन, 26 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम, 7 दिन तक की रीडिंग

संक्षेप:

TCL ने CES 2026 में अपना एक नया स्मार्टफोन अनाउंस किया है। इस फोन का नाम TCL NXTPAPER 70 Pro है। मैक्स इंक मोड में फोन की 5200mAh की बैटरी 7 दिन की रीडिंग और 26 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम ऑफर करती है।

Jan 07, 2026 08:10 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
TCL ने CES 2026 में अपना एक नया स्मार्टफोन अनाउंस किया है। इस फोन का नाम TCL NXTPAPER 70 Pro है। यह फोन कंपनी के 4th जेनरेशन NXTPAPER 4.0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस है। कंपनी इसमें डेडिकेटेड NXTPAPER Key दे रही है, जिसकी मदद से कलर पेपर मोड, इंक पेपर मोड और मैक्स इंक मोड के बीच स्विच किया जा सकता है। खास बात है कि मैक्स इंक मोड में फोन की 5200mAh की बैटरी 7 दिन की रीडिंग और 26 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम ऑफर करती है।

फोन में वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 16जीबी तक की रैम दी गई है। फोन को यूरोप, एशिया-पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल-ईस्ट समेत कुछ और मार्केट्स में सेल किया जाएगा। 512जीबी तक के स्टोरेज वाले इस फोन की शुरुआती कीमत 396 डॉलर (करीब 33775 रुपये है।) फोन की सेल अगले महीने शुरू होगी।

Photo: Fonearena

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फोन में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले TÜV Flicker Free सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन को SGS Low Visual Fatigue A+2.1 और SGS Dim-Light Eye Protection सर्टिफिकेशन भी मिला है। कंपनी इस फोन में नैनो-मैट्रिक्स लिथोग्राफी दे रही है। साथ ही इसमें सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट दी गई है, जो प्रोफेश्नल ग्रेड कलर ऐक्यूरेसी देती है। फोन 8जीबी रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है।

ये भी पढ़ें:108MP के कैमरा के साथ आया नया 5G स्मार्टफोन, मिलेगी 5520mAh की बैटरी

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलेगा। यह कैमरा MuseFilm इमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा वाला बजट 5G फोन, परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव

यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन की बैटरी मैक्स इंक मोड में 7 दिन तक रीडिंग और 26 दिन तक का स्टैंडबाय ऑफर करती है। टीसीएल का यह फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। इसमें आपको स्मार्ट इंटरप्रेटर, वॉइस मेमो ट्रांसक्रिप्शन, क्रिएटिव राइटिंग टूल्स और गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन जैसे एआई फीचर मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:20 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, रोज 3GB तक डेटा भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
