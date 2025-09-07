बच्चों के लिए आई यूनिक स्मार्टवॉच, पैरेंट्स कर सकेंगे वीडियो कॉल और लोकेशन ट्रैक tcl movetime mt48 smartwatch for kids launched with video calling support, Gadgets Hindi News - Hindustan
बच्चों के लिए आई यूनिक स्मार्टवॉच, पैरेंट्स कर सकेंगे वीडियो कॉल और लोकेशन ट्रैक

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 06:11 PM
टीसीएल ने खास बच्चों के लिए अपनी नई स्मार्टवॉच, मूवटाइम MT48 लॉन्च की है। यह उन परिवारों के लिए है जो क्रिएटिविटी से समझौता किए बिना सुरक्षा और कनेक्टिविटी चाहते हैं। इस वॉच में वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे पैरेट्स जब चाहे अपने बच्चों से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वॉच में लोकेशन शेयरिंग समेत कई एडवांस फीचर्स से लोडेड हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं...

बच्चों के लिए आई यूनिक स्मार्टवॉच, पैरेंट्स कर सकेंगे वीडियो कॉल और लोकेशन ट्रैक

कीमत और उपलब्धता

कंपनी ने फिलहाल इसे यूरोप में लॉन्च किया है जहां इसकी कीमत €150 (करीब 15,500 रुपये) है। कंपनी ने कहा कि यह वॉच अक्टूबर के अंत में जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली और फ्रांस जैसे बाजारों में भी उपलब्ध हो जाएगी और स्थानीय सर्टिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतारा जाएगा। स्मार्टवॉच को गैलेक्टिक ब्लू, कॉस्मिक पिंक, लूनर क्रीम और नेबुला ग्रे जैसे कलर्स में उतारा गया है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं TCL Movetime MT48 smartwatch की खासियत पर:

smartwatch for kids

वॉच में रियल टाइम सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के लिए डुअल बैंड जीपीएस (L1+L5) का सपोर्ट मिलता है। जो भीड़भाड़ वाले माहौल में भी विश्वसनीय ढंग से काम करता है। पैरेंट्स टीसीएल कनेक्ट ऐप में कस्टम सेफ जोन बना सकते हैं, लाइव लोकेशन डेटा की निगरानी कर सकते हैं, और अगर बच्चा किसी स्पेसिफिक क्षेत्र से बाहर निकलता है तो तुरंत अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। डिवाइस में एक डेडिकेटेड SOS बटन भी है, जिससे बच्चे इमजरेंसी अलर्ट भेज सकते हैं और पैरेंट्स के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं।

यह वॉच वीडियो कॉल, VoLTE वॉयस कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग और सुरक्षित फोटो शेयरिंग के लिए फुल 4G सपोर्ट के साथ आती है। यह वॉयस और टेक्स्ट मैसेजिंग के साथ-साथ "शेक टू ऐड" फ्रेंड फीचर को भी सपोर्ट करती है, जिसके लिए पैरेंट्स की अनुमति आवश्यक है। सुरक्षा के लिहाज से, प्राइवेसी और डेटा मैनेजमेंट GDPR, ISO 27701 और ISO 27001 स्टैंडर्ड्स का पालन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी बातचीत सुरक्षित और गोपनीय रहें।

बैटरी लाइफ की बात करें तो, कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर यह 2.5 दिन तक चलती है और सात दिनों का स्टैंडबाय टाइम देती है। इसमें 900 एमएएच की बैटरी लगी है। यह स्मार्टवॉच IP68 और 2ATM वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आती है, जो इसे तैराकी, बारिश से बचाती है।

tcl movetime mt48 smartwatch

टीसीएल इसके स्कूल टाइम मोड के साथ डिजिटल वेलनेस पर फोकस कर रहा है। पैरेंट्स अपने स्मार्टफोन से इस मोड को एक्टिवेट करके पढ़ाई के दौरान गेम्स, ग्रुप चैट और नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, जबकि एसओएस एक्सेस उपलब्ध रहता है। यह कम्पैनियन ऐप पैरेंट्स को डेली रूटीन, अलार्म और हेल्दी आदतों के रिमाइंडर भी सेट करने की सुविधा देता है।

वॉच एक AI इमेज क्रिएटर और मोशन-ट्रिगर वॉच फेस को सपोर्ट करता है, जिससे बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए मजेदार टूल मिलते हैं। यह डिवाइस बच्चों को स्टेप ट्रैकर के जरिए सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और कस्टम वॉलपेपर के जरिए उन्हें वॉच को पर्सनलाइज्ड करने की सुविधा देता है।

