Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़tcl launched first google tv with gemini support with upto 98 inch screen

98 इंच तक स्क्रीन वाले धांसू TV लाया पॉपुलर ब्रांड, मिलेगा Gemini का सपोर्ट, बेजल लेस डिजाइन

टीसीएल ने आधिकारिक तौर पर QM9K सीरीज लॉन्च कर दी है, जो प्रीमियम QD-मिनी एलईडी टीवी की एक नई सीरीज है। सीरीज में 65 से 98 इंच तक की टीवी मॉडल शामिल है। खास बात यह है कि टीवी में Google Gemini AI का सपोर्ट मिलता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 12:04 PM
टीसीएल ने आधिकारिक तौर पर QM9K सीरीज लॉन्च कर दी है, जो प्रीमियम QD-मिनी एलईडी टीवी की एक नई सीरीज है। सीरीज में 65 से 98 इंच तक की टीवी मॉडल शामिल है। खास बात यह है कि टीवी में Google Gemini AI का सपोर्ट मिलता है। यह नया टीवी अमेरिका में गूगल जेमिनी के साथ आने वाला पहला गूगल टीवी है। कंपनी ने इसमें "जीरोबॉर्डर" नाम का लगभग बेजललेस डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उद्देश्य एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करना है।

98 इंच तक स्क्रीन वाले धांसू TV लाया पॉपुलर ब्रांड, मिलेगा Gemini का सपोर्ट, बेजल लेस डिजाइन

TCL QM9K TV के स्पेसिफिकेशन्स

टीसीएल ने अपनी क्रिस्टल ग्लो डब्ल्यूएचवीए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले को 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन पैनल से लैस किया है, जो वाइड व्यूइंग एंगल प्रदान करता है और इसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी शामिल है। यह पैनल डॉल्बी विजन आईक्यू, एचडीआर10+, एचडीआर10, एचएलजी और आईमैक्स एन्हांस्ड कंटेंट को सपोर्ट करता है। टीसीएल ने रियल-टाइम पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन के लिए टीवी में अपना एआईपीक्यू प्रो प्रोसेसर भी शामिल किया है।

डिस्प्ले में मिलेगा तगड़ा ब्राइटनेस लेवल

QM9K टीवी में TCL का अपडेटेड हेलो कंट्रोल सिस्टम है, जो एक नए मिनी-एलईडी माइक्रोचिप, एक कंडेंस्ड माइक्रो-लेंस स्ट्रक्चर और 23-बिट बैकलाइट कंट्रोलर से लैस है। यह सिस्टम 6,000 डिमिंग जोन तक को मैनेज करता है और 6,500 निट्स तक की पीक एचडीआर ब्राइटनेस प्रदान करता है, जिससे बेहतर कंट्रास्ट, कम ब्लूमिंग और हाई-इम्पैक्ट स्पेक्युलर हाइलाइट्स मिलते हैं।

tcl mini led tv

यह टीवी FreeSync प्रीमियम प्रो, ऑटो लो लेटेंसी मोड (ALLM) को सपोर्ट करता है, और इसमें ऑन-द-फ्लाई गेमिंग एडजस्टमेंट के लिए टीसीएल का गेम बार भी शामिल है। मोशन क्लियरिटी के लिए, इसमें मोशन रेट 480 और MEMC फ्रेम इंसर्शन तकनीक है जो तेज गति वाले विजुअल्स के दौरान धुंधलापन कम करती है। इस सीरीज में बैंग एंड ओल्फसेन का बिल्ट-इन ऑडियो है और यह डॉल्बी एटमॉस, जिसमें एटमॉस फ्लेक्स कनेक्ट भी शामिल है, को सपोर्ट करता है। टीसीएल ने इसमें एक mmWave बेस्ड एम्बिएंट मोड सेंसर भी शामिल किया है जो यूजर की उपस्थिति का पता लगाता है और स्क्रीनसेवर या विजेट को एक्टिवेट करता है।

टीवी में गूगल जेमिनी का सपोर्ट भी

जैसा कि हम बता चुके हैं, QM9K, Google Gemini के साथ आने वाला पहला टीसीएल टीवी है। यह वॉयस असिस्टेंट, मुश्किल, नैचुलर लैंग्वेज के वॉयस कमांड को संभालने और टीवी पर सीधे AI बेस्ड काम करने के लिए फार-फील्ड माइक्रोफोन और चीजों का समझने की क्षमता का उपयोग करता है।

QM9K गूगल टीवी पर चलता है और क्रोमकास्ट, ऐप्पल एयरप्ले 2, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और ऐप्पल होमकिट को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें चार एचडीएमआई 2.1 पोर्ट (एक eARC के साथ), वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, दो यूएसबी पोर्ट और ATSC 3.0 सपोर्ट शामिल हैं। कंपनी ने इसमें "जीरोबॉर्डर" नाम का लगभग बेजललेस डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उद्देश्य एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करना है।

कीमत और उपलब्धता

टीसीएल का कहना है कि कि QM9K सीरीज इस महीने के अंत तक 65 से 98 इंच तक के साइज में उपलब्ध होगी। अमेरिका में ये मॉडल बेस्ट बाय और चुनिंदा स्थानीय रिटेलर्स के जरिए बेचे जाएँगे।

