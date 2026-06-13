'पानी' बना मुसीबत, बंद होने की कगार पर Tata की iPhone फैक्ट्री, सरकार का एक्शन

गंदे पानी के कारण टाटा की iPhone factory बंद हो सकती है। आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से आस-पास के खेतों का ग्राउंडवॉटर दूषित हो गया है। इसी के चलते प्रदूषण बोर्ड ने टाटा पर एक्शन लिया है और प्लांट को जबरन बंद करने की चेतावनी दी गई है।

तमिलनाडु में टाटा की iPhone factory बंद होने की कगार पर है। भारतीय पॉल्यूशन रेगुलेटर ने आरोप लगाया है कि टाटा की आईफोन फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी ने आस-पास के खेतों के ग्राउंडवॉटर को दूषित कर दिया है और जब तक टाटा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक फैक्ट्री जबरन बंद करने की चेतावनी दी गई है। यह ताइवान के फॉक्सकॉन के बाद दक्षिण एशिया में ऐप्पल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है।

गंदा पानी बना मुसीबत ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के तहत टाटा प्लांट दक्षिणी तमिलनाडु राज्य के होसुर में है और आईफोन के लिए बैक पैनल और अन्य कंपोनेंट बनाता है। प्लांट के पास के खेत मालिकों ने तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से शिकायत की थी कि कारखाने से निकलने वाला गंदा पानी उनकी जमीन और खुले कुओं को दूषित कर रहा है।

सरकार ने पांच बार कराई जांच रॉयटर्स द्वारा देखे गए 25 मई के एक रेगुलेटरी नोटिस (जिसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी) के अनुसार, शिकायतों के कारण दिसंबर 2025 और मई 2026 के बीच राज्य की ओर से पांच बार जांच की गई।

प्रदूषण बोर्ड ने टाटा को भेजे चेतावनी नोटिस में कहा कि जांच में पाया गया कि टाटा ने अपनी फैक्ट्री के अंदर बने रेनवाटर हार्वेस्टिंग तालाब में गंदा पानी छोड़ा था और तालाब के ओवरफ्लो होने से "आस-पास की खेती वाली जमीन पर बने खुले कुओं का ग्राउंडवॉटर" दूषित हो गया। तीन पेज के इस नोटिस में कहा गया है कि टाटा ने प्रदूषण बोर्ड के 23 दिसंबर, 2025 के पिछले पत्र में दिए गए निर्देशों पर कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए थे।

टाटा ने दी यह सफाई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बयान में रॉयटर्स को बताया कि उसने एक मान्यता प्राप्त लैब के माध्यम से एक स्वतंत्र विश्लेषण शुरू किया था और अध्ययन से पता चला कि कंपनी "सभी नियामक मानदंडों के पूर्ण अनुपालन में" थी। टाटा ने कहा कि वह "जिम्मेदार बिजनेस प्रैक्टिस और पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है", और उसने प्रदूषण अधिकारियों को जवाब दिया था।

सरकार ने टाटा का थमाया नोटिस प्रदूषण बोर्ड ने अपने मई के नोटिस में टाटा से यह बताने को कहा कि नियमों के कथित उल्लंघन के लिए प्लांट की बिजली क्यों नहीं काट दी जानी चाहिए और प्लांट को बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

भारत में ऐप्पल का संघर्ष पुराना भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने फरवरी में संसद को बताया कि पिछले पांच वर्षों में 5,44,364 उद्योगों में से 4.4% को पर्यावरण मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, और 3,600 को पॉल्यूशन कंट्रोल विभागों द्वारा बंद कर दिया गया।

सितंबर 2024 में टाटा के होसुर प्लांट में आग लगने से आईफोन कंपोनेंट का प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुक गया, जबकि सितंबर 2023 में पूर् सप्लायर Pegatron के iPhone प्लांट में आग लगने से कई दिनों के लिए प्रोडक्शन बंद रहा।