खुशखबरी, 14000 लोगों को मिलेगी नौकरी, तमिलनाडु में ₹15,000 करोड़ निवेश करेगी Foxconn

दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Foxconn तेजी से भारत में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। ताइवान की फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करने और 14,000 नौकरियां देने का वादा किया है। इस बात की जानकारी तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने दी है। राजा ने सोमवार को एक्स पर बताया कि “ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे 14,000 हाई-वैल्यू जॉब्स पैदा होंगी। इंजीनियर्स तैयार हो जाइए।” तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस "भारत में पहली" एजेंसी होगी जिसके पास एक डेडिकेटेड FoxconnDesk होगा।

मंत्री ने कहा, "फॉक्सकॉन अपनी वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटीग्रेशन और एआई बेस्ड एडवांस्ड टेक ऑपरेशन्स के अगले चरण को तमिलनाडु में लाएगा।" राजा ने कहा कि फॉक्सकॉन के भारत प्रतिनिधि रॉबर्ट वू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी।

पहली एजेंसी जिसके पास फॉक्सकॉन डेस्क इसके अलावा, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, गाइडेंस, भारत में फॉक्सकॉन डेस्क स्थापित करने वाली पहली एजेंसी होगी। राजा ने कहा, "भारत में पहला फॉक्सकॉन डेस्क स्मूद और मिशन-मोड एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करेगा। हम द्रविड़ मॉडल 2.0 के लिए मंच तैयार कर रहे हैं।"

मंत्री की यह घोषणा पिछले रविवार को वू द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बेंगलुरु में उनके आधिकारिक आवास कावेरी में मुलाकात के बाद आई। इस बैठक के दौरान, कर्नाटक में फॉक्सकॉन की उपस्थिति को मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के नए अवसरों की खोज पर चर्चा हुई। फॉक्सकॉन का कामकाज तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में है।