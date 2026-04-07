Laptop की छुट्टी कर देंगे ये दमदार Tablets! Amazon पर बेहद सस्ते दाम में मिल रहे हैं Productivity Tab, देखें टॉप डील्स
शक्तिशाली फीचर्स और बड़ी स्क्रीन वाले इन टैबलेट्स के साथ अपनी वर्क-एफिशिएंसी बढ़ाएं, जो अब आकर्षक कीमतों और विशेष ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। इन प्रीमियम मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के जरिए आप हज़ारों रुपये की बचत कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल दौर में अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक शक्तिशाली टैबलेट एक अनिवार्य टूल बन गया है। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हों, कंटेंट क्रिएटर हों या छात्र, सही टैबलेट आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। बाजार में उपलब्ध प्रीमियम टैबलेट्स अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहे, बल्कि वे लैपटॉप के एक सक्षम विकल्प के रूप में उभरे हैं।
इन आधुनिक टैबलेट्स में दी गई बड़ी और हाई-रेजोल्यूशन स्क्रीन मल्टीटास्किंग को आसान बनाती है, जिससे आप एक साथ कई ऐप्स पर काम कर सकते हैं। दमदार प्रोसेसर और अधिक रैम यह सुनिश्चित करते हैं कि वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या भारी डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते समय आपको किसी लैग का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, स्टाइलस (Stylus) और कीबोर्ड सपोर्ट की मदद से नोट्स लेना, डिजाइनिंग करना और ईमेल ड्राफ्ट करना काफी सुविधाजनक हो गया है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इन बेहतरीन डिवाइस पर वर्तमान में आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध है, जिससे प्रीमियम तकनीक अब बजट के दायरे में है। भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाकर आप न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं, बल्कि हजारों रुपये की बचत भी कर सकते हैं। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही टैबलेट का चुनाव करना आपके भविष्य के करियर और शिक्षा के लिए एक स्मार्ट निवेश साबित होगा।
1. Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch, 2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB,128GB |Graphite Grey
Redmi Pad 2 Pro एक शक्तिशाली और बहुमुखी टैबलेट है जो मनोरंजन और उत्पादकता (Productivity) दोनों के लिए बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। इसमें 12.1 इंच की बड़ी 2.5K डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 12000mAh की विशाल बैटरी है, जो लंबे समय तक साथ देती है। HyperOS 2 के साथ आने वाला यह टैबलेट स्मार्ट कनेक्टिविटी के नए फीचर्स पेश करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
बेमिसाल बैटरी लाइफ
स्मार्ट इकोसिस्टम
किफायती प्रीमियम अनुभव
एक्सेसरीज सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट पेन और कीबोर्ड बॉक्स के साथ नहीं आते
केवल वाई-फाई
2. Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4GB RAM + 128GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
यह Lenovo Tab (128GB, Polar Blue) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में पढ़ाई, वीडियो देखने और रोज़मर्रा के कामों के लिए एक टिकाऊ डिवाइस चाहते हैं। इसकी प्रीमियम मेटल बॉडी और 10.1 इंच की WUXGA डिस्प्ले इसे एक स्टाइलिश लुक और शानदार विजुअल अनुभव देती है। Android 14 पर आधारित यह टैबलेट नवीनतम फीचर्स और सुरक्षा अपडेट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट के अनुकूल
शानदार डिस्प्ले
स्टोरेज क्षमता
प्रीमियम फील
डॉल्बी एटमॉस
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए यह उतना शक्तिशाली नहीं
रिफ्रेश रेट
बैटरी लाइफ एक से अधिक बार चार्ज करना पड़ सकता
3. OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage, Shadow Black
OnePlus Pad Go 2 एक शक्तिशाली 5G टैबलेट है जो बेहतरीन डिस्प्ले और उन्नत AI फीचर्स के साथ आता है। इसमें 12.1 इंच की 2.8K डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट दिया गया है, जो इसे मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसके साथ मिलने वाला Stylo (Pen) इसे नोट्स लेने और क्रिएटिव काम करने के लिए एक प्रोडक्टिविटी पावरहाउस में बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5G कनेक्टिविटी
शानदार ऑफर
पावरफुल AI
डिस्प्ले क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
चार्जिंग थोड़ी धीमी
कीमत थोड़ी अधिक
4. Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 Inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, Pre Loaded Pro Apps, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
Samsung Galaxy Tab S10 Lite उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहते हैं। यह टैबलेट Galaxy AI फीचर्स के साथ आता है, जो आपके काम को स्मार्ट और तेज़ बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी बॉक्स के अंदर मिलने वाला S Pen है, जो डिजाइनिंग और नोट्स लेने के अनुभव को बेहतर बनाता है। यह टैबलेट केवल 6.6 mm पतला है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी छूट
S Pen का लाभ
Galaxy AIGalaxy AI
पोर्टेबिलिटी
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट
पूरी तरह वॉटरप्रूफ नहींबॉक्स में एडॉप्टर नहीं
5. Baatu Enable Tablet - Parental Control Tab for Kids (10.1 inch) | Screen Time Monitor, App Blocker, Content Monitor & Location Tracking | 6000 mAH Battery | 4G & WiFi Calling | 4GB RAM, 64 GB ROM
Baatu Enable Tablet भारत का पहला ऐसा स्मार्ट टैबलेट है जिसे खास तौर पर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करना है। इसमें इन-बिल्ट Parental Control फीचर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से माता-पिता अपने फोन से ही टैबलेट की स्क्रीन टाइमिंग, ऐप्स और लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। 8,000 रुपये से कम के बजट में यह टैबलेट बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और सुरक्षित मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्काउंट
लाइफटाइम फ्री ऐप
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
रेजोल्यूशन थोड़ा कम
भारी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं
6. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
OnePlus Pad Lite बजट सेगमेंट में एक पावरफुल एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी टैबलेट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 9340 mAh की विशाल बैटरी है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ी मानी जा रही है। Aero Blue कलर और स्लीक डिजाइन के साथ आने वाला यह टैबलेट शानदार विजुअल्स और स्मूथ OxygenOS 15 का अनुभव प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबी बैटरी लाइफ और बेहतरीन ऑडियो-विजुअल अनुभव चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी
शानदार डिस्प्ले
स्मार्ट सिंकिंग
मल्टीटास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
भारी गेमिंग के लिए यह थोड़ा धीमा
केवल वाई-फाई
7. THOMSON 4G + WiFi Calling Tablet | 20.32cm (8 Inch) Display | 2.0 Ghz QuadCore Processor| 3GB RAM & 32GB Storage Expandable Upto 512GB- Black
THOMSON 8 Inch 4G Tablet उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस की तलाश में हैं। यह टैबलेट 4G सिम सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप चलते-फिरते कॉल कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। 7,000 रुपये से कम की कीमत में यह ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स पढ़ने और बेसिक एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा एंट्री-लेवल विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
कॉलिंग सुविधा
पोर्टेबिलिटी
पॉकेट फ्रेंडली EMI
क्यों खोजें विकल्प
बहुत अधिक मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त नहीं
डिस्प्ले क्वालिटी बहुत शार्प नहीं
1. टॉप 5 टैबलेट्स कौन से हैं?
परफॉरमेंस, फीचर्स और वैल्यू के आधार पर वर्तमान में ये टॉप 5 टैबलेट्स हैं,
Apple iPad Pro (M5 Chip): उन लोगों के लिए जो बिना किसी समझौते के बेस्ट पावर और डिस्प्ले चाहते हैं।
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: सबसे बेहतरीन एंड्रॉइड टैबलेट, जिसमें विशाल 14.6-इंच डिस्प्ले और 'Galaxy AI' मिलता है।
OnePlus Pad 3: मिड-रेंज में सबसे पावरफुल और स्मूथ अनुभव देने वाला टैबलेट।
Apple iPad Air (M4, 2026): छात्रों और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए पावर और कीमत का सही संतुलन।
Lenovo Idea Tab Pro: बजट में बड़ी स्क्रीन और उत्पादकता (Stylus के साथ) चाहने वालों के लिए बेस्ट विकल्प।
2. परफॉरमेंस में कौन सा टैब सबसे अच्छा है?
यदि केवल परफॉरमेंस की बात की जाए, तो Apple iPad Pro (M5, 2025/26) दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैबलेट है। इसकी M5 चिप लैपटॉप लेवल की स्पीड देती है, जो भारी वीडियो एडिटिंग और 3D डिजाइनिंग को चुटकियों में कर सकती है।
एंड्रॉइड में: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (Dimensity 9400+ के साथ) और OnePlus Pad 3 (Snapdragon 8 Elite के साथ) परफॉरमेंस के मामले में सबसे आगे हैं।
3. सबसे लोकप्रिय टैब कौन सा है?
लोकप्रियता के मामले में Apple iPad (11th Gen) और Samsung Galaxy Tab A11+ सबसे ऊपर हैं।
iPad 11th Gen: अपनी विश्वसनीयता और ऐप सपोर्ट के कारण दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है।
भारत में: Redmi Pad सीरीज और OnePlus Pad Go 2 अपनी किफायती कीमत और अच्छे फीचर्स के कारण स्टूडेंट्स के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।
4. टैबलेट के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है?
टैबलेट मार्केट में मुख्य रूप से तीन कंपनियाँ राज करती हैं, जो अपनी अलग-अलग खूबियों के लिए जानी जाती हैं,
Apple (iPad): बेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट, पावरफुल चिपसेट्स और सालों तक चलने वाली क्वालिटी के लिए।
Samsung: बेस्ट डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग फीचर्स और S Pen की सुविधा के लिए।
OnePlus / Xiaomi: कम कीमत में फ्लैगशिप जैसे फीचर्स और तेज़ चार्जिंग देने के लिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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