बच्चों की पढ़ाई में मदद करने आ गए Tablet, 55% तक मिल रहा डिस्काउंट

संक्षेप: अगर आप अपने बच्चे के लिए एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई ऑफर्स मिल जाएंगे। यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट

Dec 30, 2025 05:38 pm IST

छात्रों के लिए टैबलेट आज पढ़ाई का एक स्मार्ट तरीका है। ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स, नोट्स बनाने, वीडियो लेक्चर देखने और रिसर्च करने में टैबलेट बेहद मददगार साबित होते हैं। यह बेहद ही हल्का और पोर्टेबल है। इनकी बड़ी स्क्रीन सीखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं। कई टैबलेट्स में स्टाइलस सपोर्ट, लंबी बैटरी लाइफ और मल्टीटास्किंग फीचर्स मिलते हैं, जो पढ़ाई करने के तरीके को आसान कर देते हैं। अमेजन पर इनके कई ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने बजट में खरीद सकते हैं।

इसकी एमआरपी 24,999 रुपये है। इस पर 46% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,499 रुपये हो जाती है। इसमें 11.5 इंच का बड़ा और क्लियर डिस्प्ले मिलता है, जो वीडियो देखने और ऑनलाइन क्लास के लिए शानदार है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट स्मूद परफॉर्मेंस देता है। MediaTek G99 प्रोसेसर रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। 8360mAh बैटरी और 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग से जल्दी चार्ज हो जाती है।

Specifications डिस्प्ले 11.5 इंच बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले रैम व स्टोरेज 6GB रैम + 128GB स्टोरेज प्रोसेसर MediaTek G99 बैटरी 8360mAh मेगा बैटरी क्यों खरीदें बड़ा डिस्प्ले और दमदार बैटरी स्मूद परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग हल्का और प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सिम सपोर्ट नहीं (Wi-Fi ओनली) स्टाइलस पेन बॉक्स में शामिल नहीं

इसकी एमआरपी 15,999 रुपये है। इस पर 55% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 7,149 रुपये हो जाती है। इसमें 10.1 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो और लर्निंग ऐप्स के लिए उपयुक्त है। पैरेंट्स स्क्रीन टाइम मॉनिटर, ऐप ब्लॉकर और कंटेंट मॉनिटर के जरिए बच्चों की डिजिटल एक्टिविटीज पर आसानी से नजर रख सकते हैं। 6000mAh बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल की सुविधा देती है।

Specifications डिस्प्ले 10.1 इंच बड़ा डिस्प्ले पैरेंटल कंट्रोल स्क्रीन टाइम, ऐप ब्लॉकर व कंटेंट मॉनिटर सेफ्टी लोकेशन ट्रैकिंग फीचर रैम व स्टोरेज 4GB रैम + 64GB स्टोरेज बैटरी 6000mAh क्यों खरीदें मजबूत पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स बड़ी स्क्रीन और अच्छी बैटरी 4G कॉलिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कैमरा क्वालिटी बेसिक हैवी गेमिंग के लिए सीमित परफॉर्मेंस

इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी 9340mAh बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बिना बार-बार चार्ज किए इस्तेमाल की सुविधा देती है। 11 इंच का बड़ा डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे वीडियो देखना और ऑनलाइन क्लास करना आरामदायक होता है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज स्मूद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच बड़ा डिस्प्ले, 500 निट्स ब्राइटनेस बैटरी 9340mAh रैम व स्टोरेज 6GB रैम + 128GB स्टोरेज कनेक्टिविटी WiFi सपोर्ट क्यों खरीदें बहुत लंबा बैटरी बैकअप बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले स्मूद परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प सिम/4G सपोर्ट नहीं फास्ट चार्जर बॉक्स में सीमित

इसकी कीमत 39% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये हो गई है। इसमें 10.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिससे ऑनलाइन क्लास, वीडियो और ई-बुक पढ़ना आसान हो जाता है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट स्मूद परफॉर्मेंस देता है, वहीं 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज की सुविधा भी मिलती है। ड्यूल स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस सपोर्ट बेहतर साउंड एक्सपीरियंस देता है।

Specifications डिस्प्ले 10.1 इंच बड़ा डिस्प्ले रैम व स्टोरे 4GB रैम + 64GB स्टोरेज (1TB तक एक्सपेंडेबल) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 कनेक्टिविटी Wi-Fi ओनली क्यों खरीदें मजबूत और प्रीमियम मेटल डिजाइन शानदार साउंड क्वालिटी लेटेस्ट Android 14 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सिम/4G सपोर्ट नहीं हेवी गेमिंग के लिए सीमित परफॉर्मेंस

इसकी कीमत 34,900 रुपये है। इसे 3% डिस्काउंट के साथ 33,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें नया A16 चिप दिया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस देता है। 11 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले कलरफुल और शार्प विजुअल्स की सुविधा देता है। 128GB स्टोरेज ऐप्स, फाइल्स और मीडिया के लिए पर्याप्त है। वाई-फाई 6 से फास्ट इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा वीडियो कॉल और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है।

Specifications प्रोसेसर पावरफुल A16 चिप डिस्प्ले 11 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले स्टोरेज 128GB इंटरनल स्टोरेज कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 सपोर्ट कैमरा 12MP फ्रंट + 12MP रियर क्यों खरीदें बहुत तेज और स्मूद परफॉर्मेंस शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी मजबूत बैटरी बैकअप और प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं सिम/सेल्युलर सपोर्ट नहीं (Wi-Fi ओनली)

इसकी कीमत 21,999 रुपये है। इस टैबलेट को 41% डिस्काउंट के साथ 12,889 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8.7 इंच का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने और ई-बुक पढ़ने के लिए आरामदायक है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। Wi-Fi कनेक्टिविटी से इंटरनेट ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग आसान हो जाती है। यह यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 8.7 इंच TFT LCD रैम व स्टोरेज 8GB रैम + 128GB स्टोरेज कनेक्टिविटी Wi-Fi सपोर्ट परफॉर्मेंस स्मूद और फास्ट मल्टीटास्किंग क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट साइज, एक हाथ से इस्तेमाल आसान ज्यादा रैम और स्टोरेज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प TFT डिस्प्ले, AMOLED नहीं सिम/4G सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 39,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 31,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.2 इंच का 3.2K हाई-रिजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है, जो एंटी-ग्लेयर और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है। Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर के साथ टैबलेट तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 11.2 इंच 3.2K Nano Texture, एंटी-ग्लेयर प्रोसेसर Snapdragon 7+ Gen 3 रैम व स्टोरेज 12GB रैम + 256GB स्टोरेज ऑडियो Dolby Vision व Dolby Atmos सपोर्ट क्यों खरीदें बेहद शार्प और आंखों के लिए आरामदायक डिस्प्ले पावरफुल प्रोसेसर और ज्यादा रैम शानदार साउंड और प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प सिम/4G सपोर्ट नहीं कीमत बजट टैबलेट से ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।