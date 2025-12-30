बच्चों की पढ़ाई में मदद करने आ गए Tablet, 55% तक मिल रहा डिस्काउंट
अगर आप अपने बच्चे के लिए एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई ऑफर्स मिल जाएंगे। यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट
छात्रों के लिए टैबलेट आज पढ़ाई का एक स्मार्ट तरीका है। ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स, नोट्स बनाने, वीडियो लेक्चर देखने और रिसर्च करने में टैबलेट बेहद मददगार साबित होते हैं। यह बेहद ही हल्का और पोर्टेबल है। इनकी बड़ी स्क्रीन सीखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं। कई टैबलेट्स में स्टाइलस सपोर्ट, लंबी बैटरी लाइफ और मल्टीटास्किंग फीचर्स मिलते हैं, जो पढ़ाई करने के तरीके को आसान कर देते हैं। अमेजन पर इनके कई ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने बजट में खरीद सकते हैं।
1. realme Pad 2 6 GB RAM 128 GB ROM 29.21 CM (11.5 inch) Large Display, 8360mAh Mega Battery, 7.2mm Ultra-Slim Design,MediaTek G99 Processor, 33W SUPERVOOC Charge, Wi-Fi Only Tablet (Inspiration Green)
इसकी एमआरपी 24,999 रुपये है। इस पर 46% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,499 रुपये हो जाती है। इसमें 11.5 इंच का बड़ा और क्लियर डिस्प्ले मिलता है, जो वीडियो देखने और ऑनलाइन क्लास के लिए शानदार है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट स्मूद परफॉर्मेंस देता है। MediaTek G99 प्रोसेसर रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। 8360mAh बैटरी और 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग से जल्दी चार्ज हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा डिस्प्ले और दमदार बैटरी
स्मूद परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग
हल्का और प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिम सपोर्ट नहीं (Wi-Fi ओनली)
स्टाइलस पेन बॉक्स में शामिल नहीं
2. Baatu Enable Tablet - Parental Control Tab for Kids (10.1 inch) | Screen Time Monitor, App Blocker, Content Monitor & Location Tracking | 6000 mAH Battery | 4G & WiFi Calling | 4GB RAM, 64 GB ROM
इसकी एमआरपी 15,999 रुपये है। इस पर 55% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 7,149 रुपये हो जाती है। इसमें 10.1 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो और लर्निंग ऐप्स के लिए उपयुक्त है। पैरेंट्स स्क्रीन टाइम मॉनिटर, ऐप ब्लॉकर और कंटेंट मॉनिटर के जरिए बच्चों की डिजिटल एक्टिविटीज पर आसानी से नजर रख सकते हैं। 6000mAh बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल की सुविधा देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स
बड़ी स्क्रीन और अच्छी बैटरी
4G कॉलिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कैमरा क्वालिटी बेसिक
हैवी गेमिंग के लिए सीमित परफॉर्मेंस
3. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी 9340mAh बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बिना बार-बार चार्ज किए इस्तेमाल की सुविधा देती है। 11 इंच का बड़ा डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे वीडियो देखना और ऑनलाइन क्लास करना आरामदायक होता है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज स्मूद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत लंबा बैटरी बैकअप
बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले
स्मूद परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
सिम/4G सपोर्ट नहीं
फास्ट चार्जर बॉक्स में सीमित
4. Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
इसकी कीमत 39% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये हो गई है। इसमें 10.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिससे ऑनलाइन क्लास, वीडियो और ई-बुक पढ़ना आसान हो जाता है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट स्मूद परफॉर्मेंस देता है, वहीं 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज की सुविधा भी मिलती है। ड्यूल स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस सपोर्ट बेहतर साउंड एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और प्रीमियम मेटल डिजाइन
शानदार साउंड क्वालिटी
लेटेस्ट Android 14 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिम/4G सपोर्ट नहीं
हेवी गेमिंग के लिए सीमित परफॉर्मेंस
5. Apple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
इसकी कीमत 34,900 रुपये है। इसे 3% डिस्काउंट के साथ 33,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें नया A16 चिप दिया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस देता है। 11 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले कलरफुल और शार्प विजुअल्स की सुविधा देता है। 128GB स्टोरेज ऐप्स, फाइल्स और मीडिया के लिए पर्याप्त है। वाई-फाई 6 से फास्ट इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा वीडियो कॉल और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत तेज और स्मूद परफॉर्मेंस
शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी
मजबूत बैटरी बैकअप और प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं
सिम/सेल्युलर सपोर्ट नहीं (Wi-Fi ओनली)
6. Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Silver
इसकी कीमत 21,999 रुपये है। इस टैबलेट को 41% डिस्काउंट के साथ 12,889 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8.7 इंच का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने और ई-बुक पढ़ने के लिए आरामदायक है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। Wi-Fi कनेक्टिविटी से इंटरनेट ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग आसान हो जाती है। यह यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट साइज, एक हाथ से इस्तेमाल आसान
ज्यादा रैम और स्टोरेज
सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
TFT डिस्प्ले, AMOLED नहीं
सिम/4G सपोर्ट नहीं
7. XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Graphite Grey
इसकी कीमत 39,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 31,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.2 इंच का 3.2K हाई-रिजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है, जो एंटी-ग्लेयर और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है। Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर के साथ टैबलेट तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद शार्प और आंखों के लिए आरामदायक डिस्प्ले
पावरफुल प्रोसेसर और ज्यादा रैम
शानदार साउंड और प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
सिम/4G सपोर्ट नहीं
कीमत बजट टैबलेट से ज्यादा
