टैब की गिरी कीमत, अचानक से आधे हुए दाम, फटाफट करें खरीदारी

संक्षेप: Tab for students: बच्चों के लिए टैब खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन बंपर डील लेकर आया है, जहां से आधी कीमत में टैब खरीद पाएंगे।

Follow Us on

Dec 06, 2025 11:21 am IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ऑनलाइन क्लास के चलते बच्चों में कंप्यूटर और टैबलेट की डिमांड बढ़ गई है। हालांकि टैबलेट की कीमत काफी ज्यादा होती है। ऐसे में ज्यादातर पैरेंट्स इसे खरीदने से बचते हैं, हालांकि अमेजन की तरफ से शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप बच्चों के लिए टैबलेट को बेहद कम कीतम में खरीद सकते हैं। वनप्लस, सैमसंग और लेनोवो ब्रांडेड टैब पर बंपर छूट दी जी रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह प्रीमियम टैबलेट है, जो तेज परफॉर्मेंस और कम बिजली खपत के लिए जाना जाता है। इसका Nano Texture 3.2K डिस्प्ले रिफ्लेक्शन और ग्लेयर को कम करता है, जिससे आउटडोर या इंडोर हर जगह बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। इसमें Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हाई-एंड ऐप्स को बेहद स्मूद चलाता है। इसका 8850mAh बैटरी पैक लंबे समय तक चलने वाला बैकअप देता है। इसे 25% छूट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Specifications डिस्प्ले 11.2", 3.2K प्रोसेसर Snapdragon 7+ Gen 3 ऑडियो Dolby Atmos क्वाड-स्पीकर बैटरी 8850mAh वारंटी 1 वर्ष OS HyperOS 2 क्यों खरीदें 3.2K Nano Texture Anti-Glare डिस्प्ले Snapdragon 7+ Gen 3 का पावरफुल परफॉर्मेंस 144Hz AdaptiveSync, स्मूद विज़ुअल्स Dolby Atmos क्वाड स्पीकर 8850mAh बैटरी + 45W फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प सिम स्लॉट नहीं स्टाइलस और कीबोर्ड अलग से खरीदना पड़ता है एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं

यह टैबलेट अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ी 9340mAh बैटरी के लिए जाना जाता है, जो लंबा बैकअप देता है और 11 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक आसानी से संभाल लेती है। इसका 11-इंच का बड़ा डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। इसे 25% छूट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच प्रोसेसर MediaTek Helio G100 बैटरी 9340mAh OS OxygenOS 15 वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 9340mAh की सबसे बड़ी बैटरी 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग 11" बड़ा और ब्राइट 500 निट्स डिस्प्ले 90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट क्यों खोजें विकल्प चिपसेट हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं केवल Wi-Fi मॉडल में सिम सपोर्ट नहीं कीबोर्ड अलग से खरीदना पड़ता है

इसमें 11-इंच का FHD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स ब्राइटनेस है, जो स्टडी, नोट-टेकिंग, मूवीज़ और मल्टीटास्किंग के लिए काफी स्मूद एक्सपीरिएंस देता है। इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही बॉक्स में Lenovo Pen भी शामिल है। इसे 52% छूट के बाद 15,999 रुपे में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच FHD ऑडियो Quad Speakers, Dolby Atmos OS Android 13 रियर कैमरा 13MP फ्रंट कैमरा 8MP कनेक्टिविटी Wi-Fi क्यों खरीदें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज 11-इंच FHD डिस्प्ले Dolby Atmos के साथ Quad Speakers 400 निट्स ब्राइटनेस फेस अनलॉक सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं बैटरी बैकअप औसत चार्जर आउटपुट उतना फास्ट नहीं 13MP कैमरा बेसिक क्लास का

यह टैबलेट अपने पावरफुल JBL ऑडियो, 2K डिस्प्ले के साथ आता है। टैब में 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट और Android 14 का स्मूद इंटरफेस मिलता है। साथ ही इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है। टैब 8600mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जर के साथ आता है। इसे 34% छूट के बाद 20,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 11.5 इंच 2K बैटरी 8600mAh, 45W प्रोसेसर MediaTek Helio G99 कैमरा 8MP (फ्रंट) + 8MP (रियर) वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 11.5 इंच 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज 8600mAh बैटरी + 45W फास्ट चार्जर IP52 डस्ट व वाटर रेजिस्टेंस स्टडी और मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प कैमरा क्वालिटी बेसिक वजन थोड़ा ज्यादा लगता है हेवी गेमिंग के लिए नहीं LTE/5G वेरिएंट नहीं

यह बजट-फ्रेंडली 4G टैबलेट है। Redmi Pad SE 4G में 8.7 इंच का 90Hz स्मूद डिस्प्ले, 6650mAh की लंबी बैटरी और Dolby Atmos वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। 4GB RAM और 128GB स्टोरेज इसे स्टडी, OTT, ब्राउज़िंग और हल्के गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसे 44% छूट के साथ खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 8.7 इंच HD+ प्रोसेसर MediaTek Helio G55 बैटरी 6650mAh कनेक्टिविटी 4G + WiFi क्यों खरीदें हैंडहेल्ड यूज के लिए परफेक्ट 4G कनेक्टिविटी 90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट 6650mAh की बड़ी बैटरी क्यों खोजें विकल्प हेवी गेमिंग के लिए नहीं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का जिक्र नहीं स्क्रीन रेजोल्यूशन FHD+ जितना शार्प नहीं

यह स्टडी, एंटरटेनमेंट और हल्की मल्टीटास्किंग वाला पावरफुल और किफायती टैबलेट है। इसमें 11 इंच का FHD 90Hz डिस्प्ले, Snapdragon 680 प्रोसेसर, 8300mAh की बड़ी बैटरी और क्वाड स्पीकर्स जैसी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ फ्री फ्लिप-कवर भी दिया जा रहा है। इसे 50% छूट के बाद सिर्फ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच FHD प्रोसेसर Snapdragon 680 बैटरी 8300mAh OS MagicOS 8.0 वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 11" FHD डिस्प्ले के साथ 90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट लंबे समय तक बैकअप स्मूद मल्टीटास्किंग स्टेबल और पावर-इफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग के लिए प्रोसेसर औसत फास्ट चार्जिंग लिमिटेड हो सकती है कैमरा क्वालिटी बेसिक केवल Wi-Fi मॉडल—SIM सपोर्ट नहीं

यह AI फीचर्स, S Pen सपोर्ट और प्रोफेशनल-ग्रेड ऐप्स के साथ एक पावरफुल टैबलेट है। इसमें 10.9-इंच का 90Hz डिस्प्ले, Galaxy AI टूल्स, Object Eraser, 8000mAh बैटरी और IP42 रेटिंग जैसी एडवांस सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 30,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 10.9 इंच, 90Hz बॉडी 6.6mm स्लिम, IP42 रेटिंग वारंटी 1 वर्ष रैम और स्टोरेज 6GB रैम, 128GB क्यों खरीदें बॉक्स में S Pen शामिल 10.9" बड़ा 90Hz स्मूद डिस्प्ले पतला और हल्का, सिर्फ 6.6mm 8000mAh बैटरी क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi मॉडल कीमत थोड़ी अधिक कैमरा परफॉर्मेंस बेसिक

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।