टैब की गिरी कीमत, अचानक से आधे हुए दाम, फटाफट करें खरीदारी
Tab for students: बच्चों के लिए टैब खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन बंपर डील लेकर आया है, जहां से आधी कीमत में टैब खरीद पाएंगे।
ऑनलाइन क्लास के चलते बच्चों में कंप्यूटर और टैबलेट की डिमांड बढ़ गई है। हालांकि टैबलेट की कीमत काफी ज्यादा होती है। ऐसे में ज्यादातर पैरेंट्स इसे खरीदने से बचते हैं, हालांकि अमेजन की तरफ से शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप बच्चों के लिए टैबलेट को बेहद कम कीतम में खरीद सकते हैं। वनप्लस, सैमसंग और लेनोवो ब्रांडेड टैब पर बंपर छूट दी जी रही है।
1. XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Mirage Purple
यह प्रीमियम टैबलेट है, जो तेज परफॉर्मेंस और कम बिजली खपत के लिए जाना जाता है। इसका Nano Texture 3.2K डिस्प्ले रिफ्लेक्शन और ग्लेयर को कम करता है, जिससे आउटडोर या इंडोर हर जगह बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। इसमें Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हाई-एंड ऐप्स को बेहद स्मूद चलाता है। इसका 8850mAh बैटरी पैक लंबे समय तक चलने वाला बैकअप देता है। इसे 25% छूट के साथ खरीदा जा सकेगा।
क्यों खरीदें
3.2K Nano Texture Anti-Glare डिस्प्ले
Snapdragon 7+ Gen 3 का पावरफुल परफॉर्मेंस
144Hz AdaptiveSync, स्मूद विज़ुअल्स
Dolby Atmos क्वाड स्पीकर
8850mAh बैटरी + 45W फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
सिम स्लॉट नहीं
स्टाइलस और कीबोर्ड अलग से खरीदना पड़ता है
एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं
2. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
यह टैबलेट अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ी 9340mAh बैटरी के लिए जाना जाता है, जो लंबा बैकअप देता है और 11 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक आसानी से संभाल लेती है। इसका 11-इंच का बड़ा डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। इसे 25% छूट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
क्यों खरीदें
9340mAh की सबसे बड़ी बैटरी
33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग
11" बड़ा और ब्राइट 500 निट्स डिस्प्ले
90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
चिपसेट हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं
केवल Wi-Fi मॉडल में सिम सपोर्ट नहीं
कीबोर्ड अलग से खरीदना पड़ता है
3. Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green
इसमें 11-इंच का FHD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स ब्राइटनेस है, जो स्टडी, नोट-टेकिंग, मूवीज़ और मल्टीटास्किंग के लिए काफी स्मूद एक्सपीरिएंस देता है। इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही बॉक्स में Lenovo Pen भी शामिल है। इसे 52% छूट के बाद 15,999 रुपे में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
8GB RAM + 128GB स्टोरेज
11-इंच FHD डिस्प्ले
Dolby Atmos के साथ Quad Speakers
400 निट्स ब्राइटनेस
फेस अनलॉक सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
बैटरी बैकअप औसत
चार्जर आउटपुट उतना फास्ट नहीं
13MP कैमरा बेसिक क्लास का
4. Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey
यह टैबलेट अपने पावरफुल JBL ऑडियो, 2K डिस्प्ले के साथ आता है। टैब में 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट और Android 14 का स्मूद इंटरफेस मिलता है। साथ ही इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है। टैब 8600mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जर के साथ आता है। इसे 34% छूट के बाद 20,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
11.5 इंच 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट
8GB RAM + 256GB स्टोरेज
8600mAh बैटरी + 45W फास्ट चार्जर
IP52 डस्ट व वाटर रेजिस्टेंस
स्टडी और मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
कैमरा क्वालिटी बेसिक
वजन थोड़ा ज्यादा लगता है
हेवी गेमिंग के लिए नहीं
LTE/5G वेरिएंट नहीं
5. Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
यह बजट-फ्रेंडली 4G टैबलेट है। Redmi Pad SE 4G में 8.7 इंच का 90Hz स्मूद डिस्प्ले, 6650mAh की लंबी बैटरी और Dolby Atmos वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। 4GB RAM और 128GB स्टोरेज इसे स्टडी, OTT, ब्राउज़िंग और हल्के गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसे 44% छूट के साथ खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
हैंडहेल्ड यूज के लिए परफेक्ट
4G कनेक्टिविटी
90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट
6650mAh की बड़ी बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
हेवी गेमिंग के लिए नहीं
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का जिक्र नहीं
स्क्रीन रेजोल्यूशन FHD+ जितना शार्प नहीं
6. HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey
यह स्टडी, एंटरटेनमेंट और हल्की मल्टीटास्किंग वाला पावरफुल और किफायती टैबलेट है। इसमें 11 इंच का FHD 90Hz डिस्प्ले, Snapdragon 680 प्रोसेसर, 8300mAh की बड़ी बैटरी और क्वाड स्पीकर्स जैसी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ फ्री फ्लिप-कवर भी दिया जा रहा है। इसे 50% छूट के बाद सिर्फ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
11" FHD डिस्प्ले के साथ 90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट
लंबे समय तक बैकअप
स्मूद मल्टीटास्किंग
स्टेबल और पावर-इफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग के लिए प्रोसेसर औसत
फास्ट चार्जिंग लिमिटेड हो सकती है
कैमरा क्वालिटी बेसिक
केवल Wi-Fi मॉडल—SIM सपोर्ट नहीं
7. Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, Pre Loaded Pro Apps, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
यह AI फीचर्स, S Pen सपोर्ट और प्रोफेशनल-ग्रेड ऐप्स के साथ एक पावरफुल टैबलेट है। इसमें 10.9-इंच का 90Hz डिस्प्ले, Galaxy AI टूल्स, Object Eraser, 8000mAh बैटरी और IP42 रेटिंग जैसी एडवांस सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 30,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
बॉक्स में S Pen शामिल
10.9" बड़ा 90Hz स्मूद डिस्प्ले
पतला और हल्का, सिर्फ 6.6mm
8000mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi मॉडल
कीमत थोड़ी अधिक
कैमरा परफॉर्मेंस बेसिक
