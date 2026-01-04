Hindustan Hindi News
तगड़ी सिक्योरिटी वाला स्पेशल फोन लाया स्विस ब्रांड, अलग हो जाएगी बैटरी, वॉटरप्रूफ भी

संक्षेप:

स्विस कंपनी ने तगड़ी सिक्योरिटी वाला एक स्पेशल एंड्रॉयड फोन बनाया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए है जो फीचर फोन पर स्विच किए बिना या बेसिक फीचर्स को छोड़े बिना अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। फोन फुल वॉटरप्रूफ है।

Jan 04, 2026 11:14 am ISTArpit Soni
स्विस कंपनी ने तगड़ी सिक्योरिटी वाला एक स्पेशल एंड्रॉयड फोन बनाया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए है जो फीचर फोन पर स्विच किए बिना या बेसिक फीचर्स को छोड़े बिना अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। स्विस फोन बनाने वाली कंपनी Punkt का MC03 स्मार्टफोन, AphyOS पर चलता है, जो कंपनी का कस्टम सॉफ्टवेयर है और Android ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बना है। यह गूगल सर्विसेस और बैकग्राउंड ट्रैकिंग को हटा देता है, और इसके बजाय यूजर्स को परमिशन और नेटवर्क एक्सेस पर ज्यादा कंट्रोल देने पर फोकस करता है।

Punkt में VPN और ईमेल और क्लाउड स्टोरेज के लिए ऑप्शनल प्रोटॉन सर्विसेज जैसे प्राइवेसी-फोकस्ड टूल्स भी मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें पहले साल के लिए शामिल हैं, जिसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। इसके बिना भी फोन काम करता है, लेकिन अपडेट और कुछ फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:भारत में आते ही धूम मचा देगा OnePlus Nord 6, इतनी होगी कीमत, फीचर्स भी कमाल के
ये भी पढ़ें:फिर आया ₹1 प्लान, मिलेगा 60GB डेटा और 3000 SMS, देखें ऑफर की लास्ट डेट

स्पेसिफिकेशन्स के मामले में, यह साफ तौर पर एक मिड-रेंज डिवाइस है। MC03 में 6.67-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, साथ में मीडियाटेक का डाइमेंसिटी 7300 चिप और 8GB रैम है। यह रोजाना के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है, हालांकि यह फ्लैगशिप फोन जितने तगड़े हार्डवेयर के साथ नहीं आता है। इसके कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, एक अल्ट्रा-वाइड लेंस और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा शामिल है।

खास बात यह है कि इसमें रिमूवेबल बैटरी, जो आजकल के स्मार्टफोन से लगभग गायब हो गई है। बैटरी लगभग 5200mAh की बताई जा रही है और यह वायर्ड और वायरलेस दोनों चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन मुश्किल हालातों को झेलने के लिए भी बनाया गया है। इसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। फोन 240 ग्राम वजनी है।

इतनी है कीमत

Punkt MC03 स्मार्टफोन की कीमत €699 (करीब 74,000 रुपये) रखी है, यूरोप में इसकी डिलीवरी इस महीने के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है और नॉर्थ अमेरिका में यह स्प्रिंग में उपलब्ध होगा। यह फोन हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो यूजर्स डेटा-हेवी इकोसिस्टम और सील्ड डिजाइन से थक गए हैं, उनके लिए MC03 आज के स्मार्टफोन मार्केट में एक अनोखा ऑप्शन देता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
