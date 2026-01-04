तगड़ी सिक्योरिटी वाला स्पेशल फोन लाया स्विस ब्रांड, अलग हो जाएगी बैटरी, वॉटरप्रूफ भी

संक्षेप: स्विस कंपनी ने तगड़ी सिक्योरिटी वाला एक स्पेशल एंड्रॉयड फोन बनाया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए है जो फीचर फोन पर स्विच किए बिना या बेसिक फीचर्स को छोड़े बिना अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। फोन फुल वॉटरप्रूफ है।

Jan 04, 2026 11:14 am IST

स्विस कंपनी ने तगड़ी सिक्योरिटी वाला एक स्पेशल एंड्रॉयड फोन बनाया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए है जो फीचर फोन पर स्विच किए बिना या बेसिक फीचर्स को छोड़े बिना अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। स्विस फोन बनाने वाली कंपनी Punkt का MC03 स्मार्टफोन, AphyOS पर चलता है, जो कंपनी का कस्टम सॉफ्टवेयर है और Android ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बना है। यह गूगल सर्विसेस और बैकग्राउंड ट्रैकिंग को हटा देता है, और इसके बजाय यूजर्स को परमिशन और नेटवर्क एक्सेस पर ज्यादा कंट्रोल देने पर फोकस करता है।

फोन में प्राइवेसी फोकस्ड टूल Punkt में VPN और ईमेल और क्लाउड स्टोरेज के लिए ऑप्शनल प्रोटॉन सर्विसेज जैसे प्राइवेसी-फोकस्ड टूल्स भी मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें पहले साल के लिए शामिल हैं, जिसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। इसके बिना भी फोन काम करता है, लेकिन अपडेट और कुछ फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं।

स्पेसिफिकेशन्स के मामले में, यह साफ तौर पर एक मिड-रेंज डिवाइस है। MC03 में 6.67-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, साथ में मीडियाटेक का डाइमेंसिटी 7300 चिप और 8GB रैम है। यह रोजाना के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है, हालांकि यह फ्लैगशिप फोन जितने तगड़े हार्डवेयर के साथ नहीं आता है। इसके कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, एक अल्ट्रा-वाइड लेंस और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा शामिल है।

खास बात यह है कि इसमें रिमूवेबल बैटरी, जो आजकल के स्मार्टफोन से लगभग गायब हो गई है। बैटरी लगभग 5200mAh की बताई जा रही है और यह वायर्ड और वायरलेस दोनों चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन मुश्किल हालातों को झेलने के लिए भी बनाया गया है। इसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। फोन 240 ग्राम वजनी है।