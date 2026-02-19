Hindustan Hindi News
हमेशा के लिए बंद हुआ 10 min में फूड डिलीवर करना वाला पॉपुलर ऐप, कंपनी ने बताई वजह

Feb 19, 2026 07:02 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Swiggy ने अपने 10 मिनट फूड डिलीवरी वाले पॉपुलर ऐप Snacc को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। स्विगी ने इस ऐप को जनवरी 2025 में लॉन्च किया था, जो स्नैक्स, ड्रिंक्स, छोटे-छोटे मील्स और डेजर्ट जैसे आइटम्स को 10-15 मिनट में डिलीवर करता था।

Swiggy ने अपने 10 मिनट फूड डिलीवरी वाले पॉपुलर ऐप को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। दरअसल, स्विगी ने प्रॉफिट के दबाव के कारण लगभग एक साल तक चलने के बाद अपना 10-मिनट फूड डिलीवरी ऐप Snacc को बंद कर दिया है। ईटी ने कंपनी ने इंटरनल मेल के हवाले से इसकी जानकारी दी है। स्विगी ने इस ऐप को जनवरी 2025 में लॉन्च किया था, जो स्नैक्स, ड्रिंक्स, छोटे-छोटे मील्स और डेजर्ट जैसे आइटम्स को 10-15 मिनट में डिलीवर करता था। लेकिन लगातार हो रहे घाटे के कारण कंपनी ने अब इसे बंद करना का फैसला लिया है।

कंपनी ने ईमेल में बताई बंद करने की वजह

रिपोर्ट के अनुसार, ईमेल में लिखा था, "लंबे समय तक चलने वाले वैल्यू देने वाले स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाने के अपने बिजनेस लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए, हमने बहुत सोच-विचार के बाद यह फैसला लिया है।" स्विगी ने Snacc को बंद करने का फैसला किया है क्योंकि मुश्किल यूनिट इकोनॉमिक्स की वजह से सर्विस को बढ़ाना मुश्किल हो गया था। ईमेल में लिखा था, "जब प्रोडक्ट-मार्केट फिट बन रहा था, तो बड़े इकोनॉमिक्स ने इसे बढ़ाना मुश्किल बना दिया। हम अपनी सारी एनर्जी ऐसे इनोवेशन पर लगाना चाहते हैं जो लंबे समय के लिए मजबूत पोटेंशियल लाए।"

2025 में लॉन्च हुआ था ऐप

स्विगी ने जनवरी 2025 में Snacc लॉन्च किया था, जब उसके कॉम्पिटिटर Zepto ने Zepto Cafe और Eternal के Blinkit ने Bistro लॉन्च किया था। ये ऐप्स स्नैक्स, ड्रिंक्स, मिनी-मील्स और डेजर्ट बेचने पर फोकस करते थे।

उन्होंने थर्ड-पार्टी वेंडर्स से सप्लाई खरीदी जो आम तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में सर्विस देते हैं, और उन कंपनियों से भी टाई-अप किया जो चाय और कॉफी जैसे ड्रिंक्स देने के लिए मशीनें देती हैं। वे आम तौर पर अपने डार्क स्टोर से लिमिटेड नंबर्स में SKUs (स्टॉक कीपिंग यूनिट्स) बेचते थे।

हालांकि, स्विगी की दूसरी रैपिड फूड डिलीवरी सर्विस भी बढ़ रही हैं। दिसंबर-क्वार्टर के बाद अपने शेयरहोल्डर्स को लिखे एक लेटर में, बेंगलुरु की इस कंपनी ने कहा कि बोल्ट और उसकी अफॉर्डेबल 99-स्टोर की सर्विस मिलकर "अब फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का पांचवां हिस्सा हैं"।

10 मिनट फूड डिलीवरी सेगमेंट में उथल-पुथल

इसके अलावा, 10-15 मिनट का फूड डिलीवरी सेगमेंट दबाव में है। मई 2025 में, जोमैटो ने कस्टमर्स से मिले सुस्त रिस्पॉन्स के बाद अपनी 15-मिनट सर्विस क्विक और होम-स्टाइल मील ऑफरिंग एवरीडे को बंद कर दिया। जुलाई 2025 में, जेप्टो कैफे ने प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग में आने वाली मुश्किलों और कॉम्पिटिटर्स से बढ़ते कॉम्पिटिशन के बाद किचन चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की कमी की वजह से अपना काम कम कर दिया।

ईटी ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि, बेंगलुरु का फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विश, जो बिस्ट्रो और जेप्टो कैफे से मुकाबला करता है, बैन कैपिटल वेंचर्स के साथ-साथ एक्सेल जैसे मौजूदा इन्वेस्टर्स से $30-35 मिलियन (लगभग 272-317 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए बातचीत कर रहा है।

Gadgets Hindi News

