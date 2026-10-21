Swiggy Instamart से आया एक्सपायर सामान, शिकायत के लिए Google पर नंबर खोजा, खाते से उड़ गए ₹34,000, जानें कैसे हुआ फ्रॉड
Swiggy Instamart से एक्सपायर सामान मिलने पर एक ग्राहक ने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजा और उसके खाते से 34,000 रुपए निकल गए। जानें कैसे हुआ यह स्कैम और आप ऐसे फर्जी कस्टमर सपोर्ट से कैसे बच सकते हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग या ग्रॉसरी ऑर्डर में कोई समस्या आने पर ज्यादातर लोग तुरंत Google पर कस्टमर केयर नंबर खोजने लगते हैं। ऐसा करना भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र के नालासोपारा से सामने आए एक मामले में Swiggy Instamart के एक ग्राहक को ₹34,000 का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहक ने ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, जिसमें उसे एक्सपायर हो चुका Kellogg’s Choco का पैकेट मिला।
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शिकायत करने के लिए उसने इंटरनेट पर Swiggy का कस्टमर केयर नंबर खोजा और एक नंबर पर कांटेक्ट किया। इसके बाद फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने उसे WhatsApp पर बातचीत करने और एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। ग्राहक के मुताबिक, इसके बाद उसके बैंक खाते से दो ट्रांजैक्शन में कुल 34,000 रुपए निकल गए। खास बात यह है कि Swiggy अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साफ कहता है कि कंपनी का कोई आधिकारिक कस्टमर केयर फोन नंबर नहीं है। ऐसे में ऑर्डर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए ऐप के Help सेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए।
WhatsApp पर APK फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ?
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहक को भेजी गई APK फाइल को शिकायत सुलझाने के प्रोसेस का हिस्सा बताया गया। ग्राहक ने बताए गए निर्देशों का पालन किया। इसके बाद उसके बैंक खाते से दो ट्रांजैक्शन 34,000 रुपए निकाल लिए गए। समस्या तब पैदा हो सकती है, जब कोई अनजान व्यक्ति APK फाइल भेजकर यूजर से उसे इंस्टॉल करने को कहे। फाइल में नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो फोन की सुरक्षा और पर्सनल डिटेल के लिए खतरा बन सकता है।
क्या OTP बताए बिना भी हो सकती है ठगी?
यह समझना जरूरी है कि साइबर ठगी केवल OTP बताने से ही नहीं होती। कुछ मामलों में ठग लोगों को संदिग्ध ऐप इंस्टॉल करने, फोन की स्पेशल परमिशन देने, स्क्रीन शेयर करने या अनजान लिंक खोलने के लिए बोलते हैं। इसलिए किसी भी कस्टमर केयर प्रतिनिधि के कहने पर अनजान फाइल डाउनलोड न करें। अगर कोई व्यक्ति शिकायत का समाधान करने के नाम पर ऐप इंस्टॉल करने या फोन की सेटिंग बदलने के लिए कहता है, तो बातचीत रोक देना बेहतर है।
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Swiggy का आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर है या नहीं?
Swiggy अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताता है कि उसका कोई आधिकारिक कस्टमर केयर फोन नंबर नहीं है। कंपनी ऑर्डर से जुड़ी समस्याओं के लिए Swiggy ऐप के Help सेक्शन से संपर्क करने की सलाह देती है। कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि ग्राहकों को किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, कार्ड डिटेल, CVV, OTP या UPI PIN शेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए इंटरनेट पर दिखने वाला कोई नंबर सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता कि वह सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाई दे रहा है। ठग फर्जी वेबसाइट, पोस्ट या लिस्टिंग के जरिए असली कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।