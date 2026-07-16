Swiggy Instamart से घर बैठे मिलेगा LPG सिलेंडर, ये है ऑर्डर करने का तरीका
Swiggy Instamart ने HPCL के साथ साझेदारी कर बेंगलुरु में LPG सिलेंडर की ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू की है। ग्राहक अब ऐप की मदद से छोटे सिलेंडर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
भारत में क्विक कॉमर्स का दायरा अब सिर्फ किराना और रोजमर्रा के सामान तक लिमिटेड नहीं रह गया है। अब Swiggy Instamart ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ पार्टनरशिप कर ग्राहकों के लिए LPG सिलेंडर की ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू की है। फिलहाल यह सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी बेंगलुरु में शुरू की गई है। अगर इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आने वाले समय में इसे देश के अन्य शहरों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
नई सर्विस के साथ ग्राहक Swiggy Instamart ऐप के जरिए LPG सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। यह सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए काम की मानी जा रही है जिन्हें छोटे सिलेंडर की तुरंत जरूरत पड़ती है या जो रेग्युलर घरेलू गैस कनेक्शन नहीं रखते। यह भारत में पहली बार है जब किसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए LPG सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है।
कौन-कौन से सिलेंडर मिलेंगे?
शुरुआती फेज में HPCL के 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वाले छोटे LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल आम घरों में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलोग्राम का घरेलू LPG सिलेंडर इस सेवा का हिस्सा नहीं है। छोटे सिलेंडर पोर्टेबल होते हैं और इन्हें किराए के घरों, छोटे परिवारों, स्टूडेंट्स, फूड स्टॉल या आउटडोर यूजेस के लिए काफी अच्छा माना जाता है।
HP Gas कनेक्शन होना जरूरी नहीं
खास बात यह है कि इस सेवा के लिए ग्राहक के पास पहले से HP Gas का कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा। यानी जो लोग पहली बार छोटा LPG सिलेंडर खरीदना चाहते हैं, वे भी Swiggy Instamart के जरिए इसे ऑर्डर कर सकेंगे। इससे ऐसे ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा जो घर से दूर किसी नए शहर में रह रहे हैं या रेग्युलर घरेलू गैस कनेक्शन नहीं लेना चाहते।
आप ऐसे कर सकेंगे ऑर्डर
प्रोसेस लगभग ग्रॉसरी ऑर्डर करने जैसा ही होगा।
- पहले Swiggy ऐप खोलें।
- Instamart सेक्शन में जाएं।
- LPG Cylinder कैटेगरी चुनें।
- 5kg या 10kg सिलेंडर सेलेक्ट करें।
- पता और पेमेंट कन्फर्म करें।
- HPCL के ऑफीशियल नेटवर्क के साथ सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाएगा।
किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
नई सुविधा खासतौर से किराए पर रहने वाले लोगों, छात्रों, बैचलर्स, छोटे परिवारों, छोटे कैफे और फूड स्टॉल ओनर्स के लिए काफी काम की साबित हो सकती है। इसके अलावा कैंपिंग, आउटडोर कुकिंग या इमरजेंसी नीड्स के लिए भी छोटे LPG सिलेंडर की मांग रहती है, जिसे अब कुछ ही समय में घर मंगाया जा सकेगा।
हालांकि, फिलहाल कंपनियों ने सिलेंडर के फाइनल प्राइस, डिलीवरी चार्ज, संभावित डिलीवरी टाइम और अन्य शहरों में उसके विस्तार की तारीखों का खुलासा नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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