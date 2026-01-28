Hindustan Hindi News
बदल गया ऑनलाइन खाना मंगाने का अंदाज, ChatGPT और गूगल जेमिनी से होगा काम

फूड और ग्रॉसरी डिलिवरी कंपनी स्विगी अब चैटजीपीटी, क्लाउड और गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स के जरिए यूजर्स को किराने का सामान खरीदने, खाना ऑर्डर करने और डाइनिंग रिजर्वेशन की सुविधा दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

Jan 28, 2026 09:36 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का अंदाज बदल गया है। फूड और ग्रॉसरी डिलिवरी कंपनी स्विगी अब चैटजीपीटी, क्लाउड और गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स के जरिए यूजर्स को किराने का सामान खरीदने, खाना ऑर्डर करने और डाइनिंग रिजर्वेशन की सुविधा दे रही है। अभी एआई टूल्स से किए गए ट्रांजैक्शन में केवल कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए स्विगी ने स्विगी फूड, इंस्टामार्ट और डाइनआउट के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) इंटीग्रेशन को लॉन्च किया है।

यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह काम करता है MCP

MCP एक यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह काम करता है - जैसे USB-C पोर्ट - जो AI एजेंटों के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को स्टैंडर्ड करता है। नए-नए एजेंटिक टूल के मार्केट में आने पर यह कस्टम इंटीग्रेशन की आवश्यकता को कम करता है, जिससे AI सिस्टम मौजूदा सॉफ्टवेयर में प्लग इन हो सकते हैं और यूजर के दिए गए टास्क को पूरा कर सकते हैं।

कठिन टास्क्स को भी कर सकता है पूरा

स्विगी के इस कदम से एआई एजेंट उन कठिन टास्क्स को भी कर सकते हैं, जिनके लिए आमतौर पर ऐप की कई स्क्रीन को नेविगेट करने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर लिखे, 'मुझे हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए सामग्री ऑर्डर करनी है', तो एआई एजेंट इस पूरे प्रोसेस को संभाल सकता है, जिसमें प्रोडक्ट्स को सर्च करना, ऑप्शन्स को कंपेयर करना, कार्ट बनाना और अपडेट करना, बेस्ट ऑफर या कूपन अप्लाइ करना, अड्रेस पाना, ऑर्डर देना और यहां तक ​​कि डिलीवरी को ट्रैक करना भी शामिल है।

स्विगी को ChatGPT, Gemini या Claude से ऐसे करें कनेक्ट

यूजर स्विगी MCP इंटीग्रेशन को इन आसान स्टेप्स के जरिए पूरा कर सकते हैं:

अपने एआई असिस्टेंट (MCP सपोर्टेड) को ओपन करें

सेटिंग्स--> कनेक्टर्स--> ऐड कस्टम कनेक्टर/ऐप में जाएं

कनेक्टर का नाम एंटर करें

सही स्विगी MCP यूआरएल को एंटर करें

जिस सर्विस को कनेक्ट करना चाहते हैं उसे चुनें

इंस्टामार्ट के लिए mcp.swiggy.com/instamart यूज करें

फूड डिलिवरी के लिए mcp.swiggy.com/food यूज करें

डाइनआउट के लिए mcp.swiggy.com/dineout यूज करें

कनेक्ट हो जाने के बाद आप नॉर्मल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट देकर ऑर्डर करना शुरू कर सकते हैं।

