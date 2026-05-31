गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचना है? ये किफायती स्मार्टवॉच आपको समय पर याद दिलाएंगी पानी पीना
चिलचिलाती गर्मी में फिट और सुरक्षित रहने के लिए ये समर वियरेबल्स आपके सबसे अच्छे साथी हैं। स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और हाइड्रेशन ट्रैकर्स की मदद से अपनी सेहत पर नजर रखें और हीट स्ट्रोक से बचें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और बढ़ता तापमान हमारी सेहत के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में खुद को सुरक्षित, फिट और हाइड्रेटेड रखने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी वियरेबल टेक बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। यह लेख मुख्य रूप से तीन गैजेट्स स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट हाइड्रेशन ट्रैकर्स पर केंद्रित है, जो इस समर सीजन में आपके सबसे अच्छे हेल्थ पार्टनर बन सकते हैं।
गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) और हीट स्ट्रोक की होती है। स्मार्ट हाइड्रेशन ट्रैकर्स और एडवांस स्मार्टवॉच आपके शरीर के तापमान, पसीने के स्तर और दैनिक गतिविधियों को ट्रैक करती हैं। ये गैजेट्स आपको समय-समय पर पानी पीने की याद दिलाते हैं, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। इसके अलावा, फिटनेस बैंड आपकी हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न और वर्कआउट कस्टमाइजेशन में मदद करते हैं, ताकि आप गर्मी के हिसाब से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज कर सकें।
कुल मिलाकर, यह लेख बताता है कि कैसे सही समर वियरेबल्स का चुनाव करके आप तकनीक की मदद से भीषण गर्मी में भी खुद को एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं। यह गैजेट्स न सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि सेहत की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करके आपको गर्मियों की बीमारियों से भी बचाते हैं।
1. Drumstone M3 Waterproof Smart Band with 8-Year Warranty – Fitness Tracker Bracelet with Heart Rate & Blood Pressure Monitor, Step Counter, Sleep & Activity Tracker Smartwatch
Drumstone M3 Smart Band एक बजट-फ्रेंडली फिटनेस ट्रैकर है, जो कम कीमत में कई सारे हेल्थ और एक्टिविटी ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो भारी-भरकम स्मार्टवॉच के बजाय एक हल्का और आरामदायक फिटनेस बैंड पहनना पसंद करते हैं। इस बैंड की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी वारंटी और वॉटरप्रूफ डिजाइन है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और वर्कआउट के लिए टिकाऊ बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सस्ती कीमत
वॉटरप्रूफ और स्वेटप्रूफ
लंबी वारंटी
लाइटवेट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ऐप सपोर्ट
स्क्रीन को देखने में थोड़ी दिक्कत
2. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Silver, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68
यदि आप अपने लिए एक ऐसी स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं जो दिखने में पारंपरिक घड़ी जैसी हो लेकिन फीचर्स के मामले में बेहद एडवांस हो, तो Samsung Galaxy Watch6 Classic एक बेहतरीन विकल्प है। इसका फिजिकल रोटेटिंग बेज़ेल इसे दूसरों से अलग बनाता है, जिससे ऐप्स को स्क्रॉल करना बेहद आसान हो जाता है। इसमें LTE कनेक्टिविटी दी गई है, जिसका मतलब है कि आप बिना फोन के भी कॉल्स, मैसेज और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम रोटेटिंग बेज़ेल
एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग
सैमसंग वॉलेट
बेहतरीन स्लीप कोचिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कंपैटिबिलिटी
चार्जिंग स्पीड
3. Pebble Newly Launched Premium Fitness Band | Activity Tracking | Sports Modes | Health Tracking | Sleek Display | Lightweight - Jet Black
Pebble Dash Fitness Band उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारी-भरकम स्मार्टवॉच के बजाय एक पतली, हल्की और स्टाइलिश कलाई बैंड पसंद करते हैं। इसमें 1.47 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है जो काफी ब्राइट और क्लियर विजुअल्स देती है। 2,099 रुपये की बजट कीमत में भी इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा प्रीमियम फीचर दिया गया है, जो इस रेंज के अन्य फिटनेस बैंड्स में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लूटूथ कॉलिंग
शानदार डिस्प्ले
कम्पलीट हेल्थ सुइट
प्रीमियम और लाइटवेट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सेंसर की सटीकता
पानी से सीमित सुरक्षा
4. Smartwatch with Step Tracker, Black, Silicone Strap, Square Dial, Fitness Smart Watch
यदि आप पहली बार स्मार्टवॉच का अनुभव लेना चाहते हैं या किसी बच्चे या बुजुर्ग के लिए बहुत ही कम कीमत में एक बुनियादी घड़ी ढूंढ रहे हैं, तो यह स्क्वायर डायल वाली स्मार्टवॉच एक शुरुआती विकल्प हो सकती है। इसमें आपको एक स्पोर्टी ऑल-ब्लैक लुक और कलाई पर आराम से फिट होने वाला सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है। हालांकि, इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ तकनीकी विवरण (जैसे 5G और 32GB स्टोरेज) इस कीमत पर वास्तविक नहीं लगते हैं, इसलिए इसे एक साधारण फिटनेस ट्रैकर के रूप में ही देखना सही होगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती दाम
आरामदायक सिलिकॉन स्ट्रैप
आधुनिक स्क्वायर डिज़ाइन
बुनियादी ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
सेंसर की सटीकता पर भरोसा नहीं
कोई वारंटी या ब्रांड सपोर्ट नहीं
5. Titan Smart 4.0 Smartwatch with 1.93” AMOLED Display, Infinite AI Watch Faces, AI Voice assistant, Smart Hydration, Multiple Menu Styles, QR Hub, 100+ Multisports, BT Calling, HRM, SpO2, Games - Blue
यदि आप बजट घड़ियों से ऊपर उठकर एक भरोसेमंद ब्रांड, प्रीमियम लुक और बेहतरीन डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Titan Smart 4.0 एक शानदार विकल्प है। 5,999 रुपये की कीमत में आने वाली इस घड़ी में 1.93 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स देता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, AI वॉइस असिस्टेंट और 'स्मार्ट हाइड्रेशन' (पानी पीने के रिमाइंडर) जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे आपकी डेली लाइफ के लिए एक परफेक्ट लाइफस्टाइल साथी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 1.93" AMOLED डिस्प्ले
भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू
AI वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग
स्मार्ट हाइड्रेशन और हेल्थ फीचर्स
मजेदार इन-बिल्ट गेम्स और ऐप्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
एथलीट्स के लिए सीमित
6. Noise Twist Round dial Smart Watch with Bluetooth Calling, 1.38" TFT Display, up-to 7 Days Battery, 100+ Watch Faces, IP68, Heart Rate Monitor, Sleep Tracking (Jet Black)
यदि आप बजट रेंज में एक ऐसी स्मार्टवॉच की तलाश में हैं जो देखने में पारंपरिक गोल घड़ी जैसी हो और उसमें कॉलिंग की सुविधा भी हो, तो Noise Twist एक लोकप्रिय विकल्प है। 1,599 रुपये की बजट कीमत में आने वाली यह घड़ी 1.38 इंच के TFT डिस्प्ले और प्रीमियम मैटेलिक फिनिश के साथ आती है। इसमें एडवांस Tru Sync™ तकनीक दी गई है जो आपके स्मार्टफोन के साथ तेज और स्थिर ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती ब्लूटूथ कॉलिंग
प्रीमियम मैटेलिक फिनिश
कम्पलीट हेल्थ सुइट
शानदार बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
धूप में विजिबिलिटी
कॉलिंग पर सीमित बैटरी
7. Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Pink)
यदि आप एक ऐसे फिटनेस गियर की तलाश में हैं जो कलाई पर बहुत भारी न लगे, लेकिन जिसमें सेहत और मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए सबसे आधुनिक फीचर्स मौजूद हों, तो Huawei Band 10 एक बेहतरीन विकल्प है। 3,799 रुपये की कीमत में आने वाला यह बैंड मात्र 8.99 mm पतला और 14-15 ग्राम वजनी है, जिसके कारण इसे पहनकर सोने या वर्कआउट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका एलिमेंटल या इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट है, जो आपके मानसिक तनाव और मूड को भी ट्रैक करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइटवेट और स्लिम डिज़ाइन
इमोशनल वेलबीइंग ऐप
प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस
फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
कॉलिंग फीचर की कमी
भारत में सीमित ऐप सपोर्ट
8. Lapras 𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞 Wristband Sports Health Activity Tracker Fitness Watch, Step Counter, Heart Rate Monitor, Calorie Tracking, Sleep Record, Daily Fitness Band for Men and Women
यदि आप बहुत ही कम बजट में एक सीधा-साधा फिटनेस ट्रैकर चाहते हैं जो आपके दैनिक कदमों और कैलोरी को ट्रैक कर सके, तो Lapras Fitness Band एक शुरुआती विकल्प हो सकता है। 849 रुपये की कीमत में आने वाला यह बैंड रेक्टेंगुलर (आयताकार) डिज़ाइन के साथ आता है और इसमें बुनियादी फीचर्स जैसे स्टेप काउंटर और हार्ट रेट मॉनिटर दिए गए हैं। हालांकि, इसके नाम में लिखा 15 Years Guarantee (15 साल की गारंटी) का दावा इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए वास्तविक नहीं लगता है, इसलिए इसे केवल एक बेसिक बजट ट्रैकर मानकर ही खरीदना सही होगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम कीमत
उपयोग में आसान
स्मार्ट नोटिफिकेशन्स
क्यों खोजें विकल्प
सेंसर की सटीकता
सीमित कंपैटिबिलिटी
9. Xiaomi Mi Smart Band 6 - 1.56'' (3.96 cm) Large AMOLED Color Display, 2 Week Battery Life, 30 Fitness Mode, 5 ATM, SpO2, HR, Sleep Monitoring, Women's Health Tracking, Alarm, Music Control (Black)
यदि आप एक ऐसा फिटनेस गियर चाहते हैं जिसके ट्रैकर्स और सेंसर्स पर आप भरोसा कर सकें, तो Xiaomi Mi Smart Band 6 एक बेहतरीन और सटीक विकल्प है। 3,500 रुपये की कीमत में आने वाले इस बैंड में 1.56 इंच का बड़ा और ब्राइट AMOLED कलर डिस्प्ले दिया गया है, जो पुराने मॉडल्स के मुकाबले 50% बड़ा है। यह बैंड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें भारी-भरकम घड़ियों के बजाय कलाई पर एक हल्का, वाटरप्रूफ और दमदार बैटरी वाला फिटनेस पार्टनर चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 1.56" AMOLED डिस्प्ले
2 हफ्ते की जबर्दस्त बैटरी लाइफ
सटीक सेंसर और ऑटो-डिटेक्शन
30 फिटनेस मोड्स और वीमेन हेल्थ
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ कॉलिंग की कमी
इन-बिल्ट GPS नहीं है
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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