Amazon Great Indian Festival Sale 2025 पर ऑफर्स की बरसात, कूलर से फ्रिज तक सब हुआ सस्ता

Summer Appliances On Amazon: अगर आप अपने लिए गर्मियों के लिए अप्लायंसेज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपको कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे।

Follow Us on

Sat, 20 Sep 2025 10:08 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Summer Appliances On Amazon: गर्मियों के मौसम में कई तरह के अप्लायंसेज काम आते हैं। गर्मियों का मौसम आते ही घर में ठंडी और आरामदायक हवा की जरूरत बढ़ जाती है। अगर आप सीजन के जाते समय इन अप्लायंसेज को खरीद लें, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इनमें एयर कंडीशनर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, पंखे और वॉटर कूलर जैसी चीजें शामिल हैं। ये न सिर्फ घर को ठंडा रखते हैं, बल्कि खाने-पीने की चीजों को भी फ्रेश रखने में मदद करते हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Loading Suggestions...

इस कूलर की कीमत 14,990 रुपये से कम होकर 8,990 रुपये रह गई है। इसमें 17 इंच का फैन ब्लेड है, जो तेज और दूर तक हवा देने में मदद करता है। इसकी 80 लीटर की टैंक कैपेसिटी लंबे समय तक काम करती है और बार-बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कूलर लगभग 500 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकता है। इसका डिजाइन स्लीक और मॉडर्न है, जो किसी भी कमरे में फिट बैठता है।

Specifications फैन ब्लेड 17-इंच एयर थ्रो 25 फीट टैंक कैपेसिटी 80 लीटर एरिया कवरेज 500 स्क्वायर फीट पैड तीन-साइड हनीकॉम्ब वारंटी 1 साल क्यों खरीदें बड़ी टैंक कैपेसिटी से लंबे समय तक कूलिंग 4-वे एयर थ्रो से ज्यादा एरिया कवर हनीकॉम्ब पैड्स से बेहतर कूलिंग मॉडर्न और कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प भारी होने के कारण मूव करना मुश्किल बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा छोटे कमरों के लिए ओवरपावर

Loading Suggestions...

यह एक छोटा कूलर है और इसकी कीमत 699 रुपये है। यह छोटे कमरे, ऑफिस, डॉर्म या ट्रैवल के लिए परफेक्ट पर्सनल कूलर है। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे आसानी से कहीं भी ले जाने लायक बनाता है। इसमें 3 विंड स्पीड और 3 स्प्रे मोड्स दिए गए हैं। इसके साथ 1/2/3 घंटे का टाइमर भी मिलता है। यह कूलर 7 कलर LED लाइट्स के साथ आता है, जो इसे नाइट लैंप जैसा भी काम करता है।

Specifications मोड्स 3 विंड स्पीड और 3 स्प्रे टाइमर 1/2/3 घंटे लाइट 7 कलर LED क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन मल्टी-स्पीड और स्प्रे मोड्स LED लाइट से नाइट लैंप जैसा लुक टाइमर ऑप्शन से सुविधा क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं पानी जल्दी खत्म हो सकता है हवा की कवरेज सीमित

Loading Suggestions...

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 27,690 रुपये है और इस पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद फ्रिज की कीमत 17,990 रुपये रह जाती है। यह 205 लीटर क्षमता के साथ आता है। यह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो बिजली की खपत कम करता है। इसका ईजी क्लीन बैक इसे साफ करना आसान बनाता है।

Specifications कैपेसिटी 205 लीटर रेटिंग 5 स्टार कंप्रेसर इन्वर्टर क्यों खरीदें बिजली की कम खपत स्टाइलिश और ड्यूरेबल डिजाइन ज्यादा फ्रीजर और आइस स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए छोटा कन्वर्टिबल फीचर नहीं सिंगल डोर होने से स्पेस मैनेजमेंट लिमिटेड

Loading Suggestions...

इस फ्रिज की कीमत 20,490 रुपये है। हर महीने 2,277 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकता है। यह 223 लीटर 2 स्टार AI पावर्ड डबल डोर फ्रिज छोटे परिवारों के लिए सही है। इसमें AI पावर्ड टेक्नोलॉजी है, जो खाने के हिसाब से कूलिंग को ऑटोमैटिक एडजस्ट करती है। 360° यूनिफॉर्म कूलिंग और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी से फ्रिज के हर हिस्से को ठंडा करती है।

Specifications कैपेसिटी 223 लीटर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार फीचर्स AI पावर्ड स्मार्ट कूलिंग, 95%+ फूड डिसइंफेक्शन, यूनिफॉर्म 360° कूलिंग, कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें AI से स्मार्ट और एफिशिएंट कूलिंग लंबे समय तक ताजा खाना फ्रोस्ट फ्री होने से मेंटेनेंस आसान क्यों खोजें विकल्प 2 स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण बिजली की खपत ज्यादा बड़े परिवार के लिए स्पेस कम कन्वर्टिबल फीचर नहीं

Loading Suggestions...

इस एसी की कीमत 45,990 रुपये है, लेकिन इस पर 29% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 32,450 रुपये हो जाती है। यह 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, कमरे और ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसमें AI पावर्ड 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग है, जो कमरे के टेम्प्रेचर को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करता है। कॉपर्स वायर कंडेंसर और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बिजली की बचत होती है। यह एसी 52°C तक हीट प्रोफेशनल कूलिंग दे सकता है।

Specifications क्षमता 1.5 टन एनर्जी रेटिंग 3 स्टार फीचर्स AI पावर्ड 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, कॉपर कंडेंसर हीटिंग/कूलिंग सपोर्ट 52°C तक वारंटी 5 साल + 1 साल सर्विस क्यों खरीदें AI पावर्ड स्मार्ट कूलिंग बिजली की बचत और कम शोर 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 3 स्टार होने की वजह से बिजली खपत 5 स्टार से थोड़ी ज्यादा बड़े कमरों के लिए कम क्षमता कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

इस वॉटर डिस्पेंसर की कीमत 51% डिस्काउंट के साथ 10,499 रुपये हो जाती है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह फ्लोर-माउंटेड वॉटर डिस्पेंसर है, जो घर और ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसमें नीचे से लोडिंग सिस्टम है और तीन टेम्परेचर के साथ आता है, जिसमें हॉट, कोल्ड और नॉर्मल है। इसकी बॉडी फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना है। इसमें चाइल्ड सेफ्टी, इको-फ्रेंडली और सर्विस-फ्रेंडली फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications टेम्परेचर विकल्प हॉट / कोल्ड / नॉर्मल हीटिंग कैपेसिटी 5 लीटर/घंटा कूलिंग कैपेसिटी 3 लीटर/घंटा बॉडी मटेरियल फूड ग्रेड प्लास्टिक अन्य फीचर्स LED इंडिकेटर, चाइल्ड लॉक, रिमूवेबल ड्रिप ट्रे क्यों खरीदें तीन तरह का टेम्प्रेचर बच्चों के लिए सुरक्षित साफ-सफाई और सर्विस आसान क्यों खोजें विकल्प छोटे परिवारों के लिए 5 लीटर हीटिंग/3 लीटर कूलिंग सीमित बड़ी क्षमता के मॉडल की तुलना में कम पानी उपलब्ध

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस पर 62% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,299 रुपये रह जाती है। यह 4.5 लीटर अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर है, जो आपके बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस के लिए सही रहेगा। यह कूल और वार्म मिस्ट दोनों तरह से काम करता है। इसमें 3 स्प्रे मोड हैं, जो आपकी जरूरत के अनुसार पानी की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है।

Specifications क्षमता 4.5 लीटर मिस्ट टाइप कूल और वार्म हीटिंग 48°C तक तेज हीटिंग स्प्रे मोड 3 मोड अन्य फीचर्स अरोमा डिफ्यूज़र, LED नाइट लाइट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग क्यों खरीदें अरोमा डिफ्यूजर LED नाइट लाइट से रात में भी इस्तेमाल आसान यूएसबी-टाइप-सी चार्जिंग, पोर्टेबल और स्मार्ट क्यों खोजें विकल्प 4.5L क्षमता बड़े कमरे के लिए सही नहीं लगातार इस्तेमाल पर पानी जल्दी खत्म हो जाता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।