Amazon Great Indian Festival Sale 2025 पर ऑफर्स की बरसात, कूलर से फ्रिज तक सब हुआ सस्ता
Summer Appliances On Amazon: अगर आप अपने लिए गर्मियों के लिए अप्लायंसेज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपको कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे।
Summer Appliances On Amazon: गर्मियों के मौसम में कई तरह के अप्लायंसेज काम आते हैं। गर्मियों का मौसम आते ही घर में ठंडी और आरामदायक हवा की जरूरत बढ़ जाती है। अगर आप सीजन के जाते समय इन अप्लायंसेज को खरीद लें, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इनमें एयर कंडीशनर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, पंखे और वॉटर कूलर जैसी चीजें शामिल हैं। ये न सिर्फ घर को ठंडा रखते हैं, बल्कि खाने-पीने की चीजों को भी फ्रेश रखने में मदद करते हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
इस कूलर की कीमत 14,990 रुपये से कम होकर 8,990 रुपये रह गई है। इसमें 17 इंच का फैन ब्लेड है, जो तेज और दूर तक हवा देने में मदद करता है। इसकी 80 लीटर की टैंक कैपेसिटी लंबे समय तक काम करती है और बार-बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कूलर लगभग 500 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकता है। इसका डिजाइन स्लीक और मॉडर्न है, जो किसी भी कमरे में फिट बैठता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी टैंक कैपेसिटी से लंबे समय तक कूलिंग
4-वे एयर थ्रो से ज्यादा एरिया कवर
हनीकॉम्ब पैड्स से बेहतर कूलिंग
मॉडर्न और कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
भारी होने के कारण मूव करना मुश्किल
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
छोटे कमरों के लिए ओवरपावर
यह एक छोटा कूलर है और इसकी कीमत 699 रुपये है। यह छोटे कमरे, ऑफिस, डॉर्म या ट्रैवल के लिए परफेक्ट पर्सनल कूलर है। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे आसानी से कहीं भी ले जाने लायक बनाता है। इसमें 3 विंड स्पीड और 3 स्प्रे मोड्स दिए गए हैं। इसके साथ 1/2/3 घंटे का टाइमर भी मिलता है। यह कूलर 7 कलर LED लाइट्स के साथ आता है, जो इसे नाइट लैंप जैसा भी काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन
मल्टी-स्पीड और स्प्रे मोड्स
LED लाइट से नाइट लैंप जैसा लुक
टाइमर ऑप्शन से सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
पानी जल्दी खत्म हो सकता है
हवा की कवरेज सीमित
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 27,690 रुपये है और इस पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद फ्रिज की कीमत 17,990 रुपये रह जाती है। यह 205 लीटर क्षमता के साथ आता है। यह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो बिजली की खपत कम करता है। इसका ईजी क्लीन बैक इसे साफ करना आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की कम खपत
स्टाइलिश और ड्यूरेबल डिजाइन
ज्यादा फ्रीजर और आइस स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए छोटा
कन्वर्टिबल फीचर नहीं
सिंगल डोर होने से स्पेस मैनेजमेंट लिमिटेड
इस फ्रिज की कीमत 20,490 रुपये है। हर महीने 2,277 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकता है। यह 223 लीटर 2 स्टार AI पावर्ड डबल डोर फ्रिज छोटे परिवारों के लिए सही है। इसमें AI पावर्ड टेक्नोलॉजी है, जो खाने के हिसाब से कूलिंग को ऑटोमैटिक एडजस्ट करती है। 360° यूनिफॉर्म कूलिंग और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी से फ्रिज के हर हिस्से को ठंडा करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI से स्मार्ट और एफिशिएंट कूलिंग
लंबे समय तक ताजा खाना
फ्रोस्ट फ्री होने से मेंटेनेंस आसान
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण बिजली की खपत ज्यादा
बड़े परिवार के लिए स्पेस कम
कन्वर्टिबल फीचर नहीं
इस एसी की कीमत 45,990 रुपये है, लेकिन इस पर 29% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 32,450 रुपये हो जाती है। यह 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, कमरे और ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसमें AI पावर्ड 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग है, जो कमरे के टेम्प्रेचर को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करता है। कॉपर्स वायर कंडेंसर और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बिजली की बचत होती है। यह एसी 52°C तक हीट प्रोफेशनल कूलिंग दे सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI पावर्ड स्मार्ट कूलिंग
बिजली की बचत और कम शोर
5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
3 स्टार होने की वजह से बिजली खपत 5 स्टार से थोड़ी ज्यादा
बड़े कमरों के लिए कम क्षमता
कीमत थोड़ी ज्यादा
इस वॉटर डिस्पेंसर की कीमत 51% डिस्काउंट के साथ 10,499 रुपये हो जाती है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह फ्लोर-माउंटेड वॉटर डिस्पेंसर है, जो घर और ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसमें नीचे से लोडिंग सिस्टम है और तीन टेम्परेचर के साथ आता है, जिसमें हॉट, कोल्ड और नॉर्मल है। इसकी बॉडी फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना है। इसमें चाइल्ड सेफ्टी, इको-फ्रेंडली और सर्विस-फ्रेंडली फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तीन तरह का टेम्प्रेचर
बच्चों के लिए सुरक्षित
साफ-सफाई और सर्विस आसान
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवारों के लिए 5 लीटर हीटिंग/3 लीटर कूलिंग सीमित
बड़ी क्षमता के मॉडल की तुलना में कम पानी उपलब्ध
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस पर 62% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,299 रुपये रह जाती है। यह 4.5 लीटर अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर है, जो आपके बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस के लिए सही रहेगा। यह कूल और वार्म मिस्ट दोनों तरह से काम करता है। इसमें 3 स्प्रे मोड हैं, जो आपकी जरूरत के अनुसार पानी की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अरोमा डिफ्यूजर
LED नाइट लाइट से रात में भी इस्तेमाल आसान
यूएसबी-टाइप-सी चार्जिंग, पोर्टेबल और स्मार्ट
क्यों खोजें विकल्प
4.5L क्षमता बड़े कमरे के लिए सही नहीं
लगातार इस्तेमाल पर पानी जल्दी खत्म हो जाता है
