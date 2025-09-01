पॉकेट में रॉकेट! ₹2499 में खरीदें फोन के पीछे चिपक कर चार्ज करने वाला सबसे हल्का Powerbank
Stuffcool ने भारत में अपना नया Nemo 10000mAh पावरबैंक लॉन्च किया है, जिसमें 20W Type-C फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और MagSafe सपोर्ट मिलता है। यह पावरबैंक iPhone और Android दोनों यूजर्स के लिए परफेक्ट है। कीमत और फीचर्स जानें।
आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में मोबाइल बैटरी की चिंता हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए Stuffcool ने अपना नया Nemo 10,000mAh मैग्नेटिक वायरलेस पावरबैंक लॉन्च किया है। अपनी कॉम्पैक्ट शेल और वज़न (205 g) के बावजूद, Nemo बहुत ही शक्तिशाली चार्जिंग सुविधाएं लेकर आता है। यह खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो सफर में, मीटिंग्स में आसानी से फोन को चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन भारी पावरबैंक ले जाने का झंझट नहीं चाहते।
Stuffcool का यह मॉडल Made in India होने के साथ-साथ airline-safe, BIS, और CE RoHS प्रमाणित भी है यानी सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी मिली हुई है। इसकी सबसे खासबात यह है कि इसमें 15W तक का मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग मिलता है, जो iPhone जैसे मैगनोलेटिक सपोर्ट वाले डिवाइसों के लिए बेस्ट है।
Stuffcool Nemo पावरबैंक के फीचर्स
Nemo में 10,000mAh (37Wh) की बैटरी है, जो इसका आकर्षण है। इस क्षमता से iPhone को दो बार वायर्ड चार्ज या 1.2 बार वायरलेस चार्ज किया जा सकता है। इस पावरबैंक का वजन केवल 205 ग्राम है। यह पोर्टेबिलिटी इसे बेहद उपयोगी बनाती है। ये मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग (MagSafe) से लैस है जिससे iPhone (12 और ऊपर) के लिए 15W तक की वायरलेस चार्जिंग संभव है।
इन-बिल्ट Type-C केबल 20W फास्ट चार्जिंग के लिए Android डिवाइस जैसे Samsung, Pixel के लिए सुविधा है। USB-A पोर्ट से 22.5W पावर आउटपुट के साथ OnePlus, Oppo, Realme आदि को तेज चार्जिंग प्रदान करता है। Nemo में एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले है जो बैटरी स्तर और चार्जिंग स्थिति साफ दिखाता है। इसके अलावा, यह airline-safe है, यानी फ्लाइट में साथ ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यह पावरबैंक भारत में ही बना है, जिससे "Made for India” का भरोसा मिलता है। मल्टी-डिवाइस फ़्रेंडली USB, Type-C, वायरलेस तीनों से चार्ज कर सकते हैं।
Stuffcool Nemo Powerbank की कीमत
Stuffcool की वेबसाइट और Amazon पर उपलब्ध यह मॉडल 2,499 रुपये के लॉन्च प्राइस पर बेचा जा रहा है।