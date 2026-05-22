Students और Office वालों की हुई मौज, ChatGPT अब मिनटों में बनाएगा पूरी PPT, नया फीचर तेजी से हो रहा वायरल
ChatGPT अब PowerPoint Presentation बनाने और एडिट करने में भी मदद करेगा। नया AI फीचर टॉपिक के हिसाब से मिनटों में PPT तैयार कर सकता है। जान लीजिए कैसे काम करता है नया फीचर:
AI लोगों के काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ChatGPT पहले से ही राइटिंग, कोडिंग और रिसर्च जैसे कई काम आसान बना चुका है। अब इसमें एक और बड़ा फीचर जुड़ गया है, ChatGPT अब PowerPoint Presentation यानी PPT भी बना और एडिट कर सकता है। अब यूजर्स को Presentation बनाने के लिए घंटों तक Slides डिजाइन करने, कंटेंट लिखने और फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस टॉपिक या जरूरत बतानी होगी और ChatGPT कुछ ही मिनटों में Professional PPT तैयार कर देगा। आज Presentation लगभग हर जगह जरूरी हो गई है। कॉलेज प्रोजेक्ट से लेकर Office Meeting तक, हर जगह PPT का इस्तेमाल होता है। लेकिन अच्छी Presentation बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। ऐसे में ChatGPT का यह नया फीचर लोगों का काम काफी आसान बना सकता है।
ChatGPT का नया PPT फीचर
ChatGPT का नया फीचर यूजर्स को PowerPoint Presentation बनाने और Edit करने में मदद करता है। अब यूजर सिर्फ अपना Topic, Presentation का उद्देश्य और जरूरी पॉइंट्स बताएंगे, जिसके बाद AI अपने आप Slides तैयार कर देगा। इसमें Content Writing, Slide Structure और Design Suggestion जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं।
कैसे काम करता है यह फीचर
यह फीचर AI Technology और Automation पर आधारित है। यूजर को सबसे पहले ChatGPT में Topic डालना होगा। इसके बाद AI Presentation का पूरा Outline तैयार करेगा। फिर अलग-अलग Slides के लिए Headings, Content और Visual Suggestions भी दिए जाएंगे। कुछ मामलों में AI सीधे PPT File तैयार करने का भी ऑप्शन दे सकता है, जिसे बाद में Edit किया जा सकता है। यह फीचर खासतौर पर Students, Teachers, ऑफिस Employees और Business Users के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है। कई लोग Presentation बनाने में घंटों का समय लगाते हैं। लेकिन अब ChatGPT कुछ मिनटों में Draft तैयार कर सकता है, जिससे समय की बचत होगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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