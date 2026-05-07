पढ़ाई होगी अब और आसान! Amazon Sale में टैबलेट्स पर मिल रही 70% तक की छूट, स्टॉक खत्म होने से पहले देखें
कल से शुरू होने वाली Amazon Great Summer Sale में छात्रों के लिए बेस्ट टैबलेट्स पर 70% तक की भारी छूट मिल रही है। इस सेल में Apple और Samsung जैसे टॉप ब्रांड्स के टैबलेट्स पर आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ अपनी पढ़ाई को डिजिटल बनाने का यह सबसे शानदार मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कल से शुरू होने वाली Amazon Great Summer Sale 2026 छात्रों के लिए अपनी डिजिटल पढ़ाई को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सबसे सुनहरा मौका है। इस सेल में टैबलेट्स पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है, जो इसे साल की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स सेल में से एक बनाती है।
अमेजन ने इस बार विशेष रूप से स्टूडेंट्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Apple, Samsung और OnePlus जैसे टॉप ब्रांड्स पर अविश्वसनीय ऑफर्स पेश किए हैं। पढ़ाई और क्रिएटिव काम के लिए मशहूर iPad (10th Gen) और Samsung Galaxy Tab S10 Lite (S-Pen के साथ) जैसे मॉडल्स पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं बजट सेगमेंट में OnePlus Pad Lite और Redmi Pad जैसे विकल्प छात्रों के लिए काफी किफायती साबित होंगे।
सेल की मुख्य विशेषताएं:
डिस्काउंट: टैबलेट्स पर 70% तक की बचत और चुनिंदा मॉडल्स पर 18,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ।
बैंक ऑफर्स: ICICI Bank और HDFC Bank के कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा।
एक्सचेंज बोनस: पुराने गैजेट्स को बदलकर ₹20,000 तक की अतिरिक्त छूट पाने का मौका।
प्राइम एक्सेस: प्राइम मेंबर्स के लिए सेल की शुरुआत आज रात से ही हो जाएगी, जिससे वे स्टॉक खत्म होने से पहले डील्स ग्रैब कर सकते हैं।
चाहे आपको नोट्स बनाने के लिए स्टाइलस सपोर्ट वाला टैबलेट चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेहतरीन बैटरी बैकअप वाला, यह सेल हर छात्र की जरूरत और बजट के अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। कल से लाइव होने वाली इस सेल में बेहतरीन लाइटनिंग डील्स का फायदा उठाना न भूलें।
1. Samsung Galaxy Tab A11+ [Smartchoice], 27.82 cm (11 inch) Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, 90Hz Refresh Rate, AI with Google Gemini, Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi Tablet, Gray
अमेज़न की Great Summer Sale कल से शुरू हो रही है, और अगर आप अपनी पढ़ाई या मनोरंजन के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Tab A11+ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह टैबलेट अपनी दमदार परफॉरमेंस और लेटेस्ट AI फीचर्स के साथ छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट AI तकनीक
बेहतरीन डिस्प्ले और साउंड
स्टोरेज की चिंता नहीं
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई कनेक्टिविटी
2. Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
कल से शुरू होने वाली Amazon Great Summer Sale में अगर आप एक बजट-फ्रेंडली लेकिन पावरफुल टैबलेट की तलाश में हैं, तो Redmi Pad 2 (Wi-Fi + Cellular) एक बेहतरीन Value for Money डील साबित हो सकती है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आने वाला यह टैबलेट छात्रों के लिए फीचर्स का एक कम्पलीट पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.5K डिस्प्ले
एक्टिव पेन सपोर्ट
दमदार बैटरी लाइफ
सेलुलर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
स्पीड थोड़ी धीमी
अतिरिक्त खर्च
3. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
कल से शुरू होने वाली Amazon Great Summer Sale में OnePlus Pad Lite बजट सेगमेंट में एक तहलका मचाने वाला टैबलेट साबित होने वाला है। अपनी श्रेणी की सबसे बड़ी बैटरी और वनप्लस के प्रीमियम अनुभव के साथ, यह छात्रों के लिए एक बेहतरीन Smart Buy है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी
ओपन कैनवास
इजी शेयरिंग
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
विशाल बैटरी को पूरा चार्ज करने में थोड़ा समय
हैवी गेमिंग के लिए यह थोड़ा कमजोर
4. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey
अमेजन की Great Summer Sale में Lenovo Idea Tab उन छात्रों के लिए एक प्रीमियम और संपूर्ण पैकेज है, जिन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कनेक्टिविटी की भी जरूरत है। इस टैबलेट के साथ पेन बॉक्स में ही आता है, जो इसे नोट्स बनाने और क्रिएटिव काम के लिए इस बजट का सबसे शानदार विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बॉक्स में पेन
5G कनेक्टिविटी
2.5K डिस्प्ले
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी बैटरी को चार्ज करने में औसत
लो-लाइट में औसत
5. Apple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
कल से शुरू होने वाली Amazon Great Summer Sale में Apple iPad 11″ (A16 chip) छात्रों के लिए सबसे प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। अमेज़न पर यह "Best Seller" टैबलेट अपनी बेजोड़ परफॉरमेंस और लंबी लाइफ के कारण प्रोफेशनल पढ़ाई और क्रिएटिव काम के लिए पहली पसंद बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल परफॉरमेंस
बेहतरीन वीडियो कॉलिंग
लंबी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
एक्सेसरीज का अतिरिक्त खर्च
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
1. सबसे अच्छा टैबलेट मोबाइल कौन सा है?
2026 की वर्तमान तकनीक और रेटिंग्स के अनुसार, सबसे अच्छा टैबलेट आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,
ओवरऑल बेस्ट: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra या Honor MagicPad 4। इनमें बेहतरीन डिस्प्ले और सबसे तेज़ प्रोसेसर मिलता है।
प्रोफेशनल और क्रिएटिव के लिए: Apple iPad Pro (M5) या iPad Air (2026)। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो ऐपल के टैबलेट सबसे अच्छे माने जाते हैं।
छात्रों और बजट के लिए: Xiaomi Pad 8 या OnePlus Pad 3। ये कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स और अच्छी बैटरी लाइफ देते हैं।
2. यूनीक टैबलेट के क्या उपयोग हैं?
टैबलेट केवल वीडियो देखने के लिए नहीं हैं, इनके कुछ अनोखे उपयोग इस प्रकार हैं,
डिजिटल ड्राइंग और स्केचिंग: आर्टिस्ट और डिजाइनर्स स्टाइलस (Pen) का उपयोग करके सीधे स्क्रीन पर स्केच बना सकते हैं, जो कागज पर काम करने जैसा अनुभव देता है।
पेपरलेस नोट-टेकिंग: छात्र और प्रोफेशनल अपनी सभी किताबों और नोट्स को एक ही डिवाइस में रख सकते हैं और उन पर लिख भी सकते हैं।
सेकेंडरी मॉनिटर: आप अपने टैबलेट को लैपटॉप के दूसरे स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक साथ कई काम किए जा सकें।
पोर्टेबल वर्कस्टेशन: कीबोर्ड और माउस जोड़कर इसे एक हल्के लैपटॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सफर के दौरान काम करने के लिए बेस्ट है।
3. कंप्यूटर टैबलेट किस काम में आती है?
कंप्यूटर टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच की कड़ी है। इसके मुख्य काम ये हैं:
एजुकेशन: ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, ई-बुक्स पढ़ना और प्रेजेंटेशन बनाना।
बिजनेस: ईमेल भेजना, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स (Word, Excel) पर काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
मनोरंजन: हाई-क्वालिटी फिल्में देखना, गेमिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
पोर्टेबिलिटी: चूंकि यह लैपटॉप से हल्का होता है, इसे कहीं भी ले जाना और चलते-फिरते काम करना आसान होता है।
कंटेंट क्रिएशन: फोटो एडिट करना, ब्लॉग लिखना या सोशल मीडिया के लिए वीडियो क्लिप्स बनाना।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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