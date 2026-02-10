रफ-टफ बॉडी, 6500mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा के साथ आया Oppo का नया 5G फोन; कीमत ₹14,999
OPPO का पावरफुल बजट फोन K14x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और 5G सपोर्ट मिलता है। फोन की कीमत 15000 रुपए से कम है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22999₹26999
खरीदिये
OPPO ने आज 10 फरवरी 2026 को भारत में अपना नया OPPO K14x 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की पॉपुलर K सीरीज का लेटेस्ट मॉडल है। इसे बजट-फ्रेंडली 5G सेगमेंट में पेश किया गया है। OPPO K14x 5G में 6500mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कैमरा के मामले में भी फोन में 50MP का AI-पावर्ड प्राइमरी लेंस है। OPPO K14x 5G को IP64 डस्ट और स्प्लैश रेज़िस्टेंस भी मिला हुआ है। यह फोन पुराने K13x 5G का अपग्रेड वर्जन है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं Oppo K14x 5G की कीमत और फीचर्स:
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22999₹26999
खरीदिये
Oppo K14x 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता
Oppo K14x 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए की कीमत 14,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। कंपनी SBI, HDFC और ICICI बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये तक की इंस्टेंट बैंक छूट दी जा रही है।
यह नया स्मार्टफोन 16 फरवरी से Flipkart और Oppo के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से भारत में सेल के लिए उपलब्ध होगा। Oppo K14x 5G आइसी ब्लू और प्रिज्म वायलेट कलर में उपलब्ध है। एक्सचेंज ऑफर के तहत फोन को और सस्ते में खरीदा जा सकता है।
Oppo K14x 5G की 5 बड़ी खासियतें
1. OPPO के इस फोन में 6.75-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन का डिज़ाइन क्लासी और स्लीक है, जिसमें फ्लैट एजेस और नार्मल बैक पैनल दिया गया है।
2. OPPO K14x 5G में MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G नेटवर्क के लिए तैयार है। फोन बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। फोन में ColorOS 15 बेस्ड Android 15 सॉफ्टवेयर मिलता है। इसमें 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज है।
3. कैमरा की बात करें तो ओप्पो K14x 5G में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। फोन में सेकंडरी कैमरा सेंसर भी है, जो डेप्थ इफेक्ट या पोर्ट्रेट शॉट्स को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए ठीक रिज़ल्ट देता है।
4. OPPO K14x 5G की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसकी 6500 mAh की बड़ी बैटरी। फोन में 45W फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है।
5. OPPO K14x 5G फोन IP64 डस्ट और स्प्लैश रेज़िस्टेंस के साथ आता है। इसका मतलब है कि फोन धूल और हल्की बारिश के छींटों से सुरक्षित रहेगा जो यूजर को थोड़ी और सुरक्षा देता है। चाहे हल्की बरसात हो या धूल-भरा रास्ता।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।