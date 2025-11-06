आपकी आवाज में बात करेगी यह 'जादुई' अंगूठी, शॉपिंग के समय चीजें याद दिलाएगी, इतनी है कीमत

संक्षेप: कल्पना कीजिए कि आप अपने विचारों को एक अंगूठी के साथ शेयर करते हैं और वह आपकी ही आवाज में जवाब दे। स्टार्टअप कंपनी सैंडबार की नई एआई-पावर्ड वियरेबल, स्ट्रीम रिंग (Stream Ring), बिल्कुल यही करती है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस रिंग के बारे में...

कल्पना कीजिए कि आप अपने विचारों को एक अंगूठी के साथ शेयर करते हैं और वह आपकी ही आवाज में जवाब दे। स्टार्टअप कंपनी सैंडबार की नई एआई-पावर्ड वियरेबल, स्ट्रीम रिंग (Stream Ring), बिल्कुल यही करती है। CTRL-Labs के पूर्व इंजीनियरों मीना फहमी और किराक होंग द्वारा बनाई गई इस कंपनी ने इस यूनिक रिंग को तैयार किया है। यूजर इससे मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, चीजों को याद दिलाने के लिए कह सकते हैं और रिंग से बात करके विचार-मंथन कर सकते हैं। यह आपकी आवाज में जवाब दे सकती है। जब आप किराने की दुकान पर हों, तो आप इसे यह याद दिलाने के लिए कह सकते हैं कि क्या खरीदना बाकी है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस रिंग के बारे में...

क्या-क्या कर सकती है स्ट्रीम रिंग पहली नजर में, स्ट्रीम रिंग एक साधारण अंगूठी जैसी लगती है, लेकिन यह आपकी उंगली पर लगे आवाज से चलने वाले एक कंप्यूटर जैसी है। यह रिंग अंगूठे से दबाने पर एक्टिव हो जाती है। यह आपकी आवाज रिकॉर्ड करती है। फिर यह उस डेटा को ब्लूटूथ के जरिए स्ट्रीम स्मार्टफोन ऐप पर भेजती है, जहां AI प्रोसेसिंग होती है। यह रिंग आपके ऑडियो को सेव नहीं करती; बल्कि, आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल देती है जिसे आप बाद में ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं।

फहमी इसे "आवाज के लिए माउस" बताते हैं, एक ऐसा टूल जो ह्यूमन-एआई इंटरैक्शन को एक क्लिक जितना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे कहते हैं, "हम अक्सर इसकी कल्पना फोन से दूर, ईयरबड्स लगाए हुए करते हैं - इससे आप बिना किसी वेक-वॉक के तुरंत बातचीत कर सकते हैं।" इसका उद्देश्य एआई से बात करना आसान बनाना है।

स्ट्रीम रिंग का डिजाइन प्राइवेसी और कंट्रोल को ध्यान में रखता है। इसके सपाट, कैपेसिटिव किनारे पर एक टैप-एंड-होल्ड है, जिससे यूजर बिना किसी असिस्टेंट को बुलाए विचारों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक टैप से बात को बीच में किसी भी समय रोक सकते हैं। यह हार्डवेयर लॉन्च के समय वाटरप्रूफ होगा, जिससे इसे पसीने और बरसात के दिनों में भी बेझिझक पहना जा सकेगा।

वीडियो में देखें कैसे काम करती है रिंग

म्यूजिक को कंट्रोल करेगी रिंग एक वॉयस इंटरफेस होने के अलावा, यह रिंग एक सिंपल मीडिया कंट्रोलर का भी काम करती है। एक टैप से म्यूजिक चलाया या रोका जा सकता है, दो बार टैप करने पर ट्रैक बदला जा सकता है, और स्वाइप से वॉल्यूम को कम-ज्यादा किया जा सकता है। आजकल की ज्यादातर स्मार्ट रिंग्स के उलट, यह आपके स्वास्थ्य के आंकड़ों को ट्रैक नहीं करती।

रिंग से कुछ भी पूछ सकते हैं स्ट्रीम रिंग की खास बात यह है कि आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं - जैसे कि केरल चिकन करी की रेसिपी ढूंढ़ने से लेकर शॉपिंग लिस्ट में सामग्री बदलने तक। जब आप किराने की दुकान पर हों, तो आप इसे यह याद दिलाने के लिए कह सकते हैं कि क्या खरीदना बाकी है और यहां तक कि जाते-जाते चीजों पर निशान भी लगा सकते हैं। यह रिंग धीरे से बजकर आपकी गतिविधियों की पुष्टि कर देगी, जिससे स्क्रीन की जरूरत खत्म हो जाएगी।

फहमी स्ट्रीम को डिजिटल असिस्टेंट की बजाय एक "सेल्फ-एक्सटेंशन" कहते हैं। वे बताते हैं, "इसका उद्देश्य आपको ऐसा महसूस कराना है जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं और अपने विचार गढ़ रहे हैं।" यूजर रिंग से बात करके विचार-मंथन कर सकते हैं, मीटिंग प्लान कर सकते हैं या कंटेंट का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। अगर वे कोई विचार सेव करना चाहते हैं, तो स्ट्रीम उसे ऐप में एक नोट के रूप में व्यवस्थित रूप से दर्ज कर देगा।

आपकी आवाज में बात करेगी रिंग स्ट्रीम कई तकनीकों के कॉम्बीनेशन पर काम करता है - कुछ प्रोसेसिंग रिंग पर ही होती है, कुछ फोन पर, और कुछ क्लाउड में। हालांकि, इस अनुभव को और भी व्यक्तिगत बनाने वाली बात यह है कि AI आपकी ही आवाज में जवाब देता है। सेटअप के दौरान, ऐप आपसे कुछ पंक्तियां रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, जिन्हें फिर ElevenLabs के जेनरेटिव AI मॉडल के जरिए प्रोसेस किया जाता है ताकि आपकी टोन की नकल की जा सके। एक टेस्टर ने कहा, "यह वाकई मेरी तरह लग रहा था, बस थोड़ा अलग - थोड़ा गहरा," जिसके बारे में फहमी का कहना है कि इसे स्वाभाविक लेकिन अलग बनाए रखने के लिए जानबूझकर किया गया है।

वायर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी बैटरी लाइफ पारंपरिक स्मार्ट रिंग्स जितनी नहीं है। स्ट्रीम कई दिनों के बजाय पूरे एक दिन तक चल सकती है, क्योंकि इसे ट्रैकिंग के बजाय निरंतर संपर्क के लिए डिजाइन किया गया है। चार्जिंग एक कॉम्पैक्ट डॉक के जरिए होती है, और यूजर्स को नोट्स देखने, उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने या रिमाइंडर सेट करने के लिए एक डेस्कटॉप इंटरफेस भी मिलेगा।

किन लोगों के लिए है स्ट्रीम रिंग फहमी कहते हैं कि स्ट्रीम उन लोगों के लिए है जो अपनी हार्ट रेट के बजाय अपने विचारों पर नजर रखना चाहते हैं। आप इसके साथ कई दिलचस्प चीजें कर सकते हैं, जैसे आपने जो खाया है उसका एक चलता-फिरता रिकॉर्ड रखना या आप जो वर्कआउट प्लान कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना।" यह कुछ अन्य एआई कंपैनियन के विपरीत जो हमेशा सुनते रहते हैं, स्ट्रीम केवल तभी रिकॉर्ड करता है जब आप परमिशन देते हैं।