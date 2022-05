खतरे में आपके iPhone की बैटरी, तुरंत चेक करें यह Settings, कंपनी ने जारी किया अलर्ट

समय के साथ हमारे स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस की घट जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकतर आईफोन यूजर्स बैटरी को रिप्लेस करा लेते हैं। ऐसे यूजर्स के लिए कंपनी ने अलर्ट जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि अगर आपके फोन में सही बैटरी नहीं लगाई गई तो आपका आईफोन रिस्क पर है। हालांकि आप आईफोन की एक सेटिंग के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। कंपनी ने यूजर्स को सलाह दी है कि जब भी आईफोन की बैटरी को चेंज कराएं, तो सर्टिफाइड टेक्नीशियन के पास ही जाएं।

एप्पल ने एक बयान में कहा, "अपने आईफोन को रिपेयर कराने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि ऐसे सर्टिफाइड टेक्नीशियन के पास जाएं तो वास्तव में ऐप्पल पार्ट्स का इस्तेमाल करता हो।" सर्टिफाइड टेक्नीशियन में एप्पल और एप्पल अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर और एप्पल पार्ट्स रखने वाले इंडिपेंडेंट रिपेयर प्रोवाइडर शामिल हैं।

क्या होगा नुकसान

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक अप्रमाणित सर्विस प्रोवाइडर बैटरी बदलते समय गड़बड़ी कर सकता है। उदाहरण के लिए, वे खराब डिज़ाइन वाली बैटरी बैटरी, पहले उपयोग की गई या क्षतिग्रस्त बैटरी, या आपके iPhone मॉडल के लिए गलत बैटरी लगा सकते हैं। कंपनी ने बताया कि नकली या डैमेज बैटरी डालने से आईफोन में ओवरहीटिंग, आग लगने या दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

इस सेटिंग से लग जाएगा पता

आईओएस 15.2 और बाद के वर्जन पर चलने वाले आईफोन आपको बता सकते कि कोई पार्ट असली है या नकली

इसके लिए आपको बस अपने iPhone की Settings में जाना है। इसके बाद General और फिर About पर जाएं।

यहां आप अपने फोन के पार्ट्स और सर्विस की हिस्ट्री देख सकते हैं। आप यह भी पता लगा सकते हैं कि बैटरी बदली गई है या नहीं।

अगर फोन में सही बैटरी लगाई गई है तो बैटरी के आगे "Genuine Apple Part" दिखाई देगा।

हालांकि, अगर यह एक गलत पार्ट है, तो नीचे दी गई लिस्ट में से कोई एक मैसेज दिखेगा:

Was replaced with a nongenuine battery

Was already used or installed in another iPhone

Isn't functioning as expected