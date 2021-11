YouTube वीडियो पर नहीं दिखेंगे dislike काउंट, Twitter ने भी उठाया ये बड़ा कदम

YouTube ने बुधवार को घोषणा की कि क्रिएटर्स को हैरेसमेंट और टार्गेट अटैक से बचाने के लिए वीडियो पर "dislike" क्लिक की संख्या अब जनता को दिखाई नहीं देगी।

लाइक या डिसलाइक की एक सार्वजनिक गणना - कि सोशल मीडिया पोस्ट रैक अप नियमित रूप से आलोचकों द्वारा कल्याण के लिए हानिकारक के रूप में उद्धृत किया जाता है, और फेसबुक के साथ-साथ इंस्टाग्राम ने उपयोगकर्ताओं को बाहर निकलने की अनुमति दी है। गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता अभी भी एक क्लिप के नीचे "dislike" बटन पर क्लिक करने में सक्षम होंगे, लेकिन वे अब नेगेटिव रिव्यू काउंट नहीं देखेंगे।

यूट्यूब ने एक बयान में कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि YouTube व्यूअर्स और क्रिएटर्स के बीच सम्मानजनक बातचीत को बढ़ावा देता है, हमने यह देखने के लिए डिसलाइक बटन के साथ प्रयोग किया कि क्या परिवर्तन हमारे क्रिएटर्स को उत्पीड़न से बेहतर ढंग से बचाने में मदद कर सकते हैं, और डिसलाइक अटैक को कम कर सकते हैं। "हमारे एक्सपेरिमेंट डेटा ने dislike अटैकिंग बिहेवियर में कमी दिखाई।"

कंटेंट क्रिएयर्स - सोशल मीडिया स्टार्स जो ऑनलाइन लोगों को आकर्षित करते हैं - उनकी क्लिप पर थंब-डाउन आइकन की संख्या देखने में सक्षम होंगे। YouTube ने कहा कि छोटे पैमाने पर या नए क्रिएटर्स ने हमलों में गलत तरीके से लक्षित होने की सूचना दी, जहां लोग वीडियो पर dislike की संख्या बढ़ाने के लिए काम करते हैं। YouTube पर परिवर्तन प्रमुख सामाजिक नेटवर्क और वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के रूप में आते हैं, जिन पर अक्सर सांसदों, नियामकों और प्रहरी द्वारा ऑनलाइन हैरेसमेंट से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं करने का आरोप लगाया जाता है।

फेसबुक अपने अब तक के सबसे गंभीर प्रतिष्ठित संकटों में से एक से जूझ रहा है, जो लीक हुए आंतरिक दस्तावेजों से प्रेरित है, जिसमें दिखाया गया है कि एग्जीक्यूटिव अपने प्लेटफार्मों के संभावित नुकसान के बारे में जानता था। फेसबुक के पूर्व कर्मचारी फ्रांसेस हौगेन द्वारा लीक के खुलासे ने बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने की बात को फिर से गति दी है। फेसबुक के संभावित नुकसान के बारे में चिंता अन्य प्लेटफार्मों पर फैल गई है, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब ने पिछले महीने एक सुनवाई में अमेरिकी सीनेटरों को समझाने की कोशिश की कि वे अपने युवा उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हैं।

अमेरिकी सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर अब वेब पर फुल साइज तस्वीरें दिखा रहा है। द वर्ज के अनुसार, यह वही अपडेट है जिसने अपने एंड्रॉइड और आईओएस ऐप पर ट्विटर के अजीब ऑटो-क्रॉपिंग एल्गोरिदम को हटा दिया, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता अपनी पूरी टाइमलाइन में तस्वीरें देखेंगे क्योंकि वे अपने वेब ब्राउज़र पर ट्विटर के माध्यम से स्क्रॉल करेंगे। ऐसा तब होगा जब यूजर्स अपनी खुद की इमेज पोस्ट करेंगे। ट्विटर उपयोगकर्ताओं को उनकी तस्वीर का सटीक प्रीव्यू दिखाएगा जो पोस्ट किए जाने के बाद समान रूप से फॉर्मेटेड दिखाई देगा। द वर्ज के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म अपनी फुल साइड प्रीव्यू विंडो को "what you see is what you get" के रूप में बताता है।

हाल ही में यह कदम तब आया जब ट्विटर अपने ऑटो-क्रॉप कंट्रोवर्सी के लिए रडार पर था। कुछ उपयोगकर्ताओं ने देखा कि ट्विटर का ऑटो-क्रॉपिंग एल्गोरिदम काले चेहरों पर सफेद चेहरों का पक्ष ले सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी क्रॉप होती है जो सफेद चेहरों को अधिक प्रमुखता से दिखाती है। द वर्ज के अनुसार, ट्विटर ने इस मुद्दे पर गौर किया और पाया कि इसका ऑटो-क्रॉप एल्गोरिथम बहुत पक्षपाती नहीं था, लेकिन कंपनी ने फिर भी इसे डिसेबल कर दिया।