पूरे 30 दिन चलेगी ये Xiaomi Smartwatch, 50m गहरे पानी में भी काम करेगी; 15 मार्च को होगी लॉन्च

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 13 Mar 2022 02:43 PM

इस खबर को सुनें