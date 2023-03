धूम मचाने आ रहा है शाओमी का जबर्दस्त Smart TV, जानिए क्या होगा खास

ऐप पर पढ़ें

नया टीवी खरीदने का प्लान है, तो बस कुछ दिन और इंतजार करिए, क्योंकि Xiaomi का जबर्दस्त स्मार्ट टीवी जल्द ही भारत में आ रहा है। Xiaomi ने पिछले साल F2 Fire TV को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। ब्रांड के पोर्टफोलियो में ज्यादातर एंड्र्रॉइड टीवी हैं। लेकिन अब Xiaomi ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने Fire TV के आने का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से यह खुलासा नहीं किया है कि अपकमिंग टीवी फायर ओएस से लैस होगी लेकिन टीजर संकेत देता है।

Xiaomi का अपकमिंग स्मार्ट टीवी अमेजन और ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने की पुष्टि की गई है। कंपनी द्वारा शेयर किए गए ट्वीट की तस्वीर में एक टैगलाइन है 'Who says entertainment can’t be fiery?' टीजर स्मार्ट टीवी के यूआई का भी खुलासा करता है जो अमेजन फायर स्टिक और फायर स्टिक 4K द्वारा पेश किए गए यूआई के समान दिखता है। कंपनी द्वारा शेयर किए गए एक अन्य टीजर में पतले बेजल्स का पता चलता है जो हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का सुझाव देता है। इसके अलावा शाओमी ने अभी और जानकारी का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अगर कंपनी ने लॉन्च को टीज किया है, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि कंपनी भारतीय बाजार में आने वाले स्मार्ट टीवी की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में जल्द ही अधिक बताएगी।

फायर ओएस-पावर्ड स्मार्ट टीवी के साथ, Xiaomi का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक विकल्प और विविधता प्रदान करना है। भारत में फायर ओएस टीवी पेश करने वाले कुछ ब्रांड ओनिडा, क्रोमा, एकेएआई और अमेजन हैं।



यह देखा जाना बाकी है कि क्या Xiaomi का अपकमिंग Fire OS TV पिछले साल लॉन्च हुए Xiaomi F2 TV जैसा ही होगा। यह 4K UHD रिजॉल्यूशन और HDR10 सपोर्ट वाले 43, 50 और 55-इंच स्क्रीन साइज में आता है। टीवी डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल: एक्स के साथ दो 12W स्पीकर से लैस है। यह क्वाड-कोर A55 चिपसेट से लैस है, जो 2GB रैम और 16GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ है। Xiaomi F2 Fire OS 7 पर चलता है और इसमें बिल्ट-इन एलेक्सा भी है।