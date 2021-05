Redmi Note 8 2021 में मिलेगा वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले, कंपनी ने ट्वीट किया फोन का फोटो

स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने कुछ दिन पहले कन्फर्म किया था कि वह अपने पॉप्युलर स्मार्टफोन रेडमी नोट 8 को रीलॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन का नाम Redmi Note 8 2021 होगा। कंपनी इस फोन को ऑरिजिनल रेडमी नोट 8 की ग्लोबल सेल के 2.5 करोड़ यूनिट्स के पार होने की खुशी में लॉन्च करने वाली है। रेडमी नोट 8 2021 को लेकर यूजर्स में काफी एक्साइटमेंट है। वहीं, शुक्रवार को कंपनी ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन के फ्रंट लुक की झलक दिखाकर यूजर्स की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

कंपनी ने ट्वीट करके दी जानकारी

शाओमी ने रेडमी नोट 8 2021 के फ्रंट लुक को अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। कंपनी ने फोन की फोटो को शेयर करने के साथ हैशटैग #ThePerformanceAllStar का इस्तेमाल किया है। कंपनी ने इस अपकमिंग फोन का जो फोटो शेयर किया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि फोन का डिस्प्ले वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन वाला है।

Meet the #RedmiNote8 2021!#ThePerformanceAllStar is coming soon. pic.twitter.com/5fXuWr60Cl