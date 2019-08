Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro इंडिया में दो महीने के अंदर होंगे लॉन्च 

Xiaomi ने गुरुवार को अपने दो स्मार्टफोन रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8 प्रो को लॉन्च किया है और अगर आप भी इस फोन को लेकर उत्सुक हैं और खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए शाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने खुद ट्वीट करके लॉन्चिंग की जानकारी दी है। मनु कुमार जैन ने ट्विटर पर बताया कि भारत में लॉन्च किए जाने से पहले इन फोन पर परीक्षण होना जरूरी है। साथ में सर्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए। उन्होंने करीब आठ हफ्तों (लगभग दो महीना) में इन हैंडसेट को भारत में लाए जाने की जानकारी दी है।

Mi Fans. Thank u for your excitement for #RedmiNote8Pro, world's 1st phone to be launched with #64MP Quad Camera 📸



We'll do our best to bring them to India asap! However, certification & testing might take ~8 weeks. Will keep you posted.



8 weeks for #RedmiNote8! 😎#Xiaomi ❤️ https://t.co/DCzdUviz7p