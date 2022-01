शाओमी ने फोन की पूरी स्क्रीन को बनाया फिंगरप्रिंट स्कैनर, कहीं भी टच कर खोल सकेंगे लॉक

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 08 Jan 2022 01:31 PM

इस खबर को सुनें