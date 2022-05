Xiaomi Pad 5 की पहली सेल में धांसू ऑफर, मिलेगा 2 हजार रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट

शाओमी पैड 5 की आज पहली सेल है। इस पैड को आप अमेजन इंडिया और कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। टैब की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है। शाओमी के इस पैड को आप 2 हजार के डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं।

Tue, 03 May 2022 11:57 AM

Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 11:57 AM

