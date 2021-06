SpO2 और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आ रही शाओमी की नई स्मार्टवॉच

शाओमी (Xiaomi) भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच लाने जा रही है। शाओमी की यह स्मार्टवॉच Mi Watch Revolve Active है। शाओमी की यह नई स्मार्टवॉच 22 जून को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगी। शाओमी ने एक ट्वीट के जरिए इसकी लॉन्चिंग को कन्फर्म किया है। शाओमी 22 जून को ही अपना नया फोन Mi 11 Lite भी लाने जा रही है। शाओमी की Mi Watch Revolve Active स्मार्टवॉच अमेजन पर मिलेगी, जबकि Mi 11 Lite स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा। शाओमी ने पिछले साल सर्कुलर डिस्प्ले के साथ Mi Watch Revolve लॉन्च की थी।



हेल्थ ट्रैकिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स से होगी लैस

शाओमी की Mi Watch Revolve Active के लिए अमेजन ने लिस्टिंग पेज तैयार किया है। शाओमी की नई स्मार्टवॉच ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) मॉनिटर के साथ आएगी। इसके अलावा, इस स्मार्टवॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, बॉडी एनर्जी मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे हेल्थ ट्रैकिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स होंगे। स्मार्टवॉच में अमेजन एलेक्सा बिल्ट-इन इंटीग्रेशन है। इसके अलावा, यह कॉल और ऐप नोटिफिकेशंस उपलब्ध कराएगी।



Welcome, to the era of choosing health over everything.



To living mindfully and consciously

To happier minds and healthier bodies

To always getting more from life



Welcome, to #WatchfulLiving with #MiWatchRevolveActive - https://t.co/bYDZ1dwDCb



Coming soon! pic.twitter.com/62beTWCGtH