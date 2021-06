Xiaomi Mi 11 Lite स्मार्टफोन 22 जून को होगा भारत में लॉन्च, धांसू हैं फीचर

Xiaomi Mi 11 Lite का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इस फोन को भारत में 22 जून को लॉन्च करेगी। ग्लोबल मार्केट में यह फोन 5G और 4G वेरियंट में आता है। भारत में कंपनी इस फोन के केवल 4G वेरियंट को लॉन्च कर सकती है। कंपनी इस स्मार्टफोन को Lite & Loaded टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है।

कंपनी ने Mi 11 Lite के भारत में लॉन्च किए जाने की जानकारी अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से दी। कंपनी ने ट्वीट में लिखा यह फोन 22 जून को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस स्मार्टफोन को साल 2021 का सबसे स्लिम और लाइटवेट स्मार्टफोन बता रही है जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के मामले में लोडेड (loaded) है।

