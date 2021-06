Xiaomi का 'Lite & Loaded' स्मार्टफोन आ रहा भारत, जानें डीटेल

Xiaomi भारत में अपने नए स्मार्टफोन Mi 11 Lite 4G को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच शाओमी इंडिया के हेड मनु कुमार जैन के एक ट्विटर पोस्ट के जरिए Mi फैन्स और यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। जैन ने अपने ट्वीट में Mi 11 Lite का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसमें 'Lite & Loaded' स्मार्टफोन का जिक्र जरूर किया गया है। ट्वीट में जैन ने यूजर्स से एक सवाल के जवाब में वोट करने को भी कहा है।

Mi Fans, nowadays phones are:

a) Either 𝗟𝗼𝗮𝗱𝗲𝗱 (both specs & weight 😜)

b) Or absolutely 𝘓𝘪𝘨𝘩𝘵 (both weight & features 😅)



Wouldn't it be awesome if we got BEST of both the worlds? Truly "loaded + super thin & light"!



What's your pick? RT & vote. 👇



I ❤️ Mi #Xiaomi