Xiaomi Mi 11 Lite जल्द होगा भारत में लॉन्च, दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ मिलेंगे धांसू फीचर

Xiaomi Mi 11 Lite का इंतजार कर रहे भारतीय यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। साल की शुरुआत में ग्लोबली लॉन्च हुआ यह स्मार्टफोन अब भारत में एंट्री करने को तैयार है। यह कंपनी का सबसे स्लिम, लाइटवेट और शानदार डिजाइन वाला स्मार्टफोन है। इसमें कंपनी दमदार हार्डवेयर भी ऑफर कर रही है। फोन 4G और 5G वेरियंट में आता है। माना जा रहा है कि भारत में शाओमी इसके 4G वेरियंट को पहले लॉन्च करेगी। Mi 11 Lite के भारत में जल्द लॉन्च होने की जानकारी लीक्स्टर अभिषेक यादव ने ट्वीट करके दी।

Mi 11 Lite 4G launching in India 🇮🇳 soon.

Thinnest smartphone from xiaomi 😍#Mi11Lite #Mi11Lite4G https://t.co/WejV1CJWFp pic.twitter.com/NpOnEfjFyY