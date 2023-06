Xiaomi के इन फोन्स को अब नहीं मिलेगा कोई अपडेट; कहीं आपका फोन लिस्ट में तो नहीं?

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi की ओर से लगभग हर सेगमेंट में दमदार स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं और यही वजह है कि यह भारतीय फोन मार्केट के सबसे बड़े ब्रैंड्स में से एक है। संभव है कि आप भी शाओमी का ही स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हों लेकिन अगर ऐसा है तो कंपनी आपके लिए बुरी खबर लेकर आई है। दरअसल, कई पुराना शाओमी डिवाइसेज के लिए कंपनी सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म करने जा रही है और आप नहीं चाहेंगे कि आपका फोन उनकी लिस्ट में हो।

तेजी से बदलते मार्केट में कंपनियां एक के बाद एक कई स्मार्टफोन्स लॉन्च करती हैं और ऐसे में पुराने डिवाइसेज को सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहना आसान नहीं रह जाता। ब्रैंड्स नए मॉडल्स पर फोकस करने के लिए पुराने डिवाइसेज के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म करते हैं। कई मिडरेंज डिवाइसेज को दो या तीन बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं। यानी कि इसके बाद डिवाइस अपग्रेड करना बेहतर विकल्प होता है।

क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट ना मिलने का मतलब?

शाओमी की ओर से डिवाइसेज के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट खत्म करने का मतलब है कि उन्हें अब कंपनी की ओर से अब कोई MIUI अपडेट्स नहीं दिए जाएंगे। इन अपडेट्स में बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के अलावा सिक्योरिटी अपडेट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कोई बग या दिक्कत डिवाइस में आने की स्थिति में कोई फिक्स नहीं रिलीज किया जाएगा। हालांकि, ऐसा होने के बाद भी फोन काम करता रहेगा और इस्तेमाल जारी रखा जा सकेगा।

इन शाओमी और पोको फोन्स के लिए सपोर्ट खत्म

शाओमी जिन डिवाइसेज के लिए जून से सपोर्ट खत्म करने जा रही है, उनकी लिस्ट में पोको और रेडमी ब्रैंडिंग वाले डिवाइसेज भी शामिल हैं। आप इन डिवाइसेज की लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

- Mi 1

- Mi 2

- Mi 2A

- Mi 3

- Mi 4

- Mi 4S

- Mi 4C

- Mi 5

- Mi 5S

- Mi 5S Plus

- Mi 5C

- Mi 5X

- Mi 6

- Mi 6X

- Mi 8

- Mi 8 Lite

- Mi 8 SE

- Mi 8 UD

- Mi 8 Pro

- Mi 8 Explore Edition

- Mi 9

- Mi 9 Lite

- Mi 9 Pro 5G

- Mi 9T Pro

- Mi 9 SE

- Mi CC 9

- Mi CC 9e

- Mi CC 9 Pro

- Mi Note

- Mi Note 2

- Mi Note 3

- Mi Note Pro

- MIX

- MIX 2

- Mi MAX

- Mi MAX 2

- Mi MAX 3

- Mi A1

- Mi A2

- Mi A2 Lite

- Mi A3 (Android One)

- Mi Pad

- Mi Pad 2

- Mi Pad 3

- Mi Pad 4

- Mi Pad 4 Plus

- MIX 2S

- Mi MIX 2S

- MIX 3

- Mi MIX 3

- Mi PLAY

- Mi Note 10

- Mi 10 Lite zoom (CN)

- Xiaomi Note 10 Lite

- Redmi 1

- Redmi 1S

- Redmi 2

- Redmi 2A

- Redmi 3

- Redmi 3S

- Redmi 3X

- Redmi 4

- Redmi 4X

- Redmi 4A

- Redmi 5

- Redmi 5 Plus

- Redmi 5A

- Redmi Note 1

- Redmi Note 1S

- Redmi Note 2

- Redmi Note 2 Pro

- Redmi Note 3

- Redmi Note 4

- Redmi Note 4X

- Redmi Note 5

- Redmi Note 5A

- Redmi Note 5 Pro

- Redmi Pro

- Redmi 6

- Redmi 6 Pro

- Redmi 6A

- Redmi Note 6 Pro

- Redmi S2

- Redmi Y2

- Redmi Go

- Redmi Note 7

- Redmi Note 7S

- Redmi Note 7 Pro

- Redmi K20

- Redmi 7

- Redmi Y3

- Redmi K20 Pro

- Redmi 7A

- Redmi 8

- Redmi Note 8 Pro

- Redmi Note 8T

- Redmi 8A

- Redmi Note 8 (ID)

- Redmi 8A Dual

- Redmi Note 8 (IN)

- Redmi Note 8 (GLOBAL)

- Redmi Note 8 (CN)

- Redmi K30

- Redmi K30 5G

- Redmi K30 5G Speed

- POCO F1

- POCO PHONE F1

- POCO X2