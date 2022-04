ताबड़तोड़ बिक रहे इस कंपनी के स्मार्टफोन, भारत में बनी नंबर 1, देखें पूरी लिस्ट

शाओमी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी रही है। इसका मार्केट शेयर 23 फीसदी का रहा। वहीं, दूसरे पायदान पर सैमसंग रही जिसकी मार्केट शेयर 20 फीसदी पर रहा। तीसरे और चौथे नंबर पर रियलमी और वीवो काबिज रही हैं।

