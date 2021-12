हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Xiaomi 12X की कीमत-स्पेक्स लीक, कम दाम में मिलेगा OnePlus 9 Pro जैसा तगड़ा कैमरा

Xiaomi 12X की कीमत-स्पेक्स लीक, कम दाम में मिलेगा OnePlus 9 Pro जैसा तगड़ा कैमरा

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 25 Dec 2021 12:36 PM

इस खबर को सुनें