Xiaomi 12X जल्द करेगा भारत में एंट्री, लॉन्च से पहले कलर और स्टोरेज वेरियंट का चला पता

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 30 Dec 2021 11:52 AM

इस खबर को सुनें