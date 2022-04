हिंदी न्यूज़ गैजेट्स जबर्दस्त लुक और धांसू फीचर्स वाला Xiaomi 12 Pro, लॉन्च से पहले अमेजन पर दिखी झलक

शाओमी 12 प्रो ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। प्रो मॉडल सीरीज में सबसे महंगा डिवाइस है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 05 Apr 2022 04:20 PM

