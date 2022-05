10 हजार कम में खरीदें Xiaomi 12 Pro, पहली सेल में महा-ऑफर, 50+50+50MP का कैमरा

स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट, तीन 50 MP का कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और सुपर फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन के अलावा Mi.com से दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकेगा।

Mon, 02 May 2022 07:58 AM

Vishal Kumar लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 07:58 AM

