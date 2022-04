OnePlus 10 Pro के आते ही Xiaomi ने किया बड़ा खुलासा, 12 अप्रैल को आ रहा इसको टक्कर देने वाला Smartphone

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स OnePlus 10 Pro के आते ही Xiaomi ने किया बड़ा खुलासा, 12 अप्रैल को आ रहा इसको टक्कर देने वाला Smartphone

Xiaomi 12 Pro को भारत में 12 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन निर्माता ने गुरुवार शाम को घोषणा की, इससे कुछ मिनट पहले OnePlus देश में अपना नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाला था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 01 Apr 2022 09:20 AM

